Sturende Advocaat leidt Utrecht naar de vierde plek

Dick Advocaat denkt even diep na. Het is zondagmiddag, vlak na de zege van FC Utrecht op Heracles Almelo (3-1), als hem op de persconferentie gevraagd wordt wat zijn elftal nu precies nodig had sinds zijn komst.

In september begon Advocaat (71) aan zijn 24ste klus als trainer bij FC Utrecht, de club waar hij zijn carrière als voetballer afsloot. FC Utrecht stond op dat moment veertiende na een pijnlijke thuisnederlaag tegen FC Emmen (1-2).

Zondagmiddag oogt de ranglijst een stuk vriendelijker. FC Utrecht klimt, dankzij een overwinning op concurrent Heracles, naar de vierde plaats in de eredivisie. Advocaat schrijft er historie mee: hij is na Cees Loffeld in 1989 de tweede trainer die zijn eerste vijf thuisduels weet te winnen.

Bewondering Vooral de manier waarop de zege op Heracles tot stand komt, oogst applaus van de ruim twintigduizend toeschouwers in stadion Galgenwaard. Bewondering en ongeloof rollen van de tribunes als Gyrano Kerk de bal snoeihard via de onderkant van de lat binnenschiet. Een minuut later knippert het thuispubliek opnieuw met de ogen. Urby Emanuelson (met rechts) volleert het leer onhoudbaar achter Heracles-doelman Janis Blaswich, die binnen twintig minuten drie tegentreffers moet incasseren. Simon Gustafson (strafschop) had FC Utrecht al na vier minuten een kick-start gegeven. Advocaat, die tot het einde van dit seizoen heeft getekend in de Domstad, ziet het met tevredenheid aan. Dat doet hij op de voor hem kenmerkende wijze. Gepassioneerd, meelevend en fanatiek. Hij is voortdurend bezig met het sturen van zijn manschappen. “Dick is iemand die scherpte overbrengt”, meent aanvoerder Willem Janssen. “Hij zit er constant bovenop. Dag in, dag uit. Daar moet iedereen in mee.” Verslapping hekelt de Hagenaar. Vandaar dat Advocaat zijn teleurstelling niet kan verbergen als Heraclied Maximilian Rossmann een kwartier voor tijd nog tegen scoort. Illustratief, vindt Janssen. “We kunnen nog veel stabieler zijn”, stelt hij kritisch. “In wedstrijden is het nog te wisselvallig. Je ziet nog te grote verschillen bij ons.”

Duidelijkheid Terug naar Advocaat. Wat zijn elftal precies nodig had om de weg naar boven in te zetten? “Ik vind dat altijd moeilijk om te zeggen”, begint hij vertwijfeld. “Allereerst een beetje vertrouwen.” Dat vertrouwen stralen zijn spelers ook uit. Vooral Emanuelson, die met instemming van het publiek tot man van de wedstrijd wordt verkozen. De oud-speler van Ajax en AC Milan regeert op het middenveld. “Ik krijg veel vrijheid van de trainer”, vertelt Emanuelson na afloop. “Hij wil dat ik veel aan de bal kom. Dat krijg ik ook van hem mee.” Daarnaast heeft Advocaat voor duidelijkheid gezorgd in Utrecht. Hij speelt met een herkenbare formatie, die zondagmiddag opereert in een 4-1-4-1-systeem. “De samenstelling van het elftal hebben we iets veranderd”, geeft Advocaat aan als tweede wijziging sinds zijn komst. “Verder hebben we het systeem wat aangepast. Dat pakt tot op heden gewoon heel goed uit.” Verder kan hij er niet zo veel over zeggen, haalt Advocaat zijn schouders op. Soms zit het gewoon ook even mee, zoals het bij zijn voorganger, Utrechter Jean-Paul de Jong, misschien even tegenzat. Zijn collega, de Duitser Frank Wormuth, begrijpt het gissen van Advocaat naar een passende verklaring voor de ommekeer van FC Utrecht. “Als je wint…”, glimlacht Wormuth. Advocaat slaat hem op de schouders. “Dat is ook zo”, besluit hij. Maar Advocaat staat intussen wel mooi vierde met FC Utrecht.