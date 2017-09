Studeren vanuit een camper

Buitenlandse studenten kunnen maar moeilijk een kamer vinden in hun nieuwe thuisstad. Universiteiten en hogescholen doen hun best zo veel mogelijk buitenlanders te trekken, maar de studentenwoningmarkt kan hun ambities niet bijbenen.

De kamers die universiteiten en hogescholen reserveren voor buitenlanders waren ver voor de zomer al volgeboekt. Huisvesters waarschuwden toen voor 'een explosie van de vraag'. Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) hebben 'honderden' internationale studenten nu, bij de start van het collegejaar, nog steeds geen woonruimte.

Ook de studentenvakbonden in Amsterdam, Groningen en Utrecht trokken deze week aan de bel en signaleren dat buitenlanders veel moeite hebben met het vinden van een kamer. Zij kunnen niet terugvallen op familie of vrienden, en omdat ze geen ov-studentenkaart hebben waar ze gratis mee mogen reizen, is het duur om buiten de stad waar ze studeren woonruimte te zoeken.

De studentenvakbonden vinden dat onderwijsinstellingen de buitenlanders moeten helpen met hun zoektocht naar woonruimte.

"Hogescholen en universiteiten werven actief studenten uit het buitenland, nu moeten ze hen ook helpen met het vinden van een kamer", zegt LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh.

Hij heeft best wat geld te besteden, zegt hij, maar niet genoeg om wekenlang in hostels te slapen. “Die hebben hun prijzen verhoogd met al die buitenlandse studenten die geen kamer kunnen vinden.”

Thomson werd tot nu toe voor twee hospiteeravonden uitgenodigd, zonder succes. “Als je moet studeren is het zwaar om geen eigen plek te hebben. Het verrast me dat de universiteit zo veel buitenlandse studenten aanneemt, terwijl er niet voldoende woonruimte beschikbaar is.”

Drie weken geleden kwam hij naar Nederland, de mensen bij wie hij nu op de bank slaapt, kent hij via zijn reizen door Europa. “Ik reageer op alle kamers die voorbij komen, een stuk of zes per dag. Ook de kamers waar expliciet bij staat ‘geen internationale studenten’.”

“Daarna ben ik waarschijnlijk een beetje arrogant geweest, ik heb onderschat hoe moeilijk het is om in Utrecht een kamer te vinden. Ik heb in de zomer wat berichten verstuurd via ¬Facebook maar ik dacht: als ik op tijd naar Utrecht vertrek, vind ik wel iets.”

Thomson, die uit Australië komt voor een bachelor rechten aan de Universiteit Utrecht, maakt zich zorgen over zijn visum voor Nederland. Daarvoor moet hij een permanent adres opgeven, en het lukt hem niet een kamer te vinden. Dat betekent ook dat hij geen telefoonabonnement of Nederlandse bankrekening kan aanvragen. En dat is weer onhandig omdat sommige zoeksites voor kamers een telefoonnummer eisen op het inschrijfformulier.

Voor de tweede nacht op rij slaapt Marcus Thomson op de bank bij een kennis in de Utrechtse wijk Tuinwijk, daarvoor mocht hij twee nachten in de wijk Wittevrouwen slapen en daar weer voor twee weken op de bank in Lombok. “Maar die mensen hadden genoeg van me.” Hij lacht, een soort van. “Ik weet niet waar ik dit weekend slaap.”

Moritz Brameier

Als Duitse mannelijke student kom je er moeilijk tussen

Brameier komt uit Duitsland voor een master sustainable energy systems management aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hij woont in een kampeerbusje, wat best romantisch is, maar de charme is er snel af als het dagenlang regent en je moet studeren. “Het is supercool als je in Noorwegen rondrijdt en de zon schijnt, maar het heeft zijn mystiek nu wel verloren”, zegt Moritz Brameier.

Hij begon in juni met zijn zoektocht naar een kamer in Groningen. “Toen waren alle kamers die de Hanzehogeschool heeft voor buitenlanders al weg. Ik heb me geregistreerd op Kamernet, bij studentenhuisvester SSH, op websites voor huurwoningen en in verschillende Facebookgroepen.

''Ik heb wel vijftig reacties geplaatst en ik ben tot nu toe zes keer uitgenodigd voor een hospiteeravond. Zonder resultaat.''

Verhuurders en studenten willen volgens Brameier liever een Nederlandse student en het liefst vrouwelijke studenten. “Als Duitse mannelijke student kom je er moeilijk tussen. Dus toen dacht ik: dan begin ik maar vanuit een busje.”

Het kampeerbusje is van zijn vader, hij reed het vanuit Münster naar Groningen. Daar staat het nu op een kampeerterrein. “Dat is op dit moment nog niet zo’n probleem”, zegt Brameier. “Het is ’s ochtends wel rot om uit mijn slaapzak te komen en ik verveel me als het regent. Dan zit ik op zes vierkante meter en moet ik op bed eten. Maar van kou heb ik nooit zo’n last.”

Hij studeerde eerder in Denemarken en daar garandeerde de universiteit huisvesting voor buitenlanders in het eerste half jaar van hun studie. “Ik wist wel dat dit in Nederland niet gebeurt. Maar ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn.”

Brameier hoopt op 1 oktober een kamer te hebben gevonden, maar wil op 1 november echt zijn kampeerbusje uit. “Tegen die tijd zijn alle kampeerterreinen gesloten en moet ik op een parkeerplaats gaan staan.”