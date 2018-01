Studentenvakbond: In 2015 was al duidelijk dat er vreemde dingen gebeurden

“Dat dit heeft kunnen gebeuren”, reageert hij. “De inzet was groot: de basisbeurs is weg en de politieke belofte was dat de eerste studenten die zonder basisbeurs begonnen meteen al zouden kunnen profiteren van beter onderwijs. Nu moeten we vaststellen dat onduidelijk is of dat er van gekomen is.”

Lees verder na de advertentie

Verbaast dat jullie? “Wat ons vooral verbaast, is dat dit drie jaar heeft voortgeduurd. We proberen al vanaf 2015 te achterhalen hoeveel hogescholen en universiteiten uitgeven vanwege de afschaffing van de basisbeurs. “Toen al werd ons duidelijk dat er vreemde dingen gebeurden. We waarschuwden dat instellingen projecten aandroegen als voorinvestering die al lang in de planning stonden. Toch heeft niemand ingegrepen.” We waarschuwden dat instellingen projecten aandroegen als voor­in­ves­te­ring die al lang in de planning stonden

De universiteiten en hogescholen zeggen dat er veel onduidelijkheid was over wat precies geldt als voorinvestering. “Die onduidelijkheid hebben ze zelf laten bestaan. De universiteiten, hogescholen en de vier partijen die de basisbeurs afschaften (PvdA, VVD, D66 en GroenLinks red.) hebben geen duidelijke afspraken gemaakt. Ze hadden veel scherper moeten zijn.”

Wat betekent dit voor studenten? “Wat wij frappant vinden is dat de studenten die in 2015, 2016 en 2017 zijn begonnen niet alleen de eersten zijn die geen basisbeurs krijgen, ze profiteren ook niet van de beloofde verbetering van onderwijskwaliteit. En het zijn ook de studenten die niet in aanmerking komen voor verlaging van het collegegeld. Die geldt pas vanaf 2018.”

En nu? “Het belangrijkste is dat studenten de komende jaren kunnen meepraten en meebeslissen over wat er met het extra geld gebeurt dat het ministerie heeft. Ook dat kan nog beter, laat de Rekenkamer zien. Wij verwachten dat instellingen apart in hun begroting en jaarverslag gaan aangeven waar het geld aan is besteed. In de toekomst moeten we dat kunnen controleren.”