Studentenhuizen laten mbo’ers buiten staan

Imme Koopman (19) is er klaar mee. De mbo-studente zocht eindeloos naar een studentenkamer in Utrecht. Maar in bijna alle uitnodigingen voor een hospiteeravond stond: we zoeken een huisgenoot met een hbo- of universitaire opleiding. “Ze sluiten zoveel mensen buiten door geen mbo’ers uit te nodigen”, zegt Koopman. Op Facebook luchtte ze onlangs haar hart: ‘Wil je echte de leukste huisgenoten missen omdat ze geen hbo doen?’ Haar bericht kreeg tientallen reacties.

In haar zoektocht naar een kamer in Utrecht deed ze sinds vorige zomer meer dan honderd mailtjes de deur uit. “Ik reageerde ook op kamers waar ze een hbo of universitaire student zochten, anders was het aanbod veel te klein”, zegt Koopman. Ze komt van Texel, dus heen en weer reizen was geen optie.

Tien keer mocht ze komen hospiteren. “Ik was altijd de enige mbo-student. Zodra ik vertelde dat ik mbo niveau 2 deed zag ik ze allemaal naar me kijken. ‘Oh, oke’, zeiden ze dan. Het was altijd ongemakkelijk”, verklaart Koopman. Om dat moment te voorkomen liet ze steeds vaker haar opleidingsniveau achterwege. “Ik studeer vormgeving zei ik dan.”

Ik hoor vaak dat ze denken dat ik niet mee kan komen met hun niveau

JOB, de landelijke organisatie voor mbo-studenten, maakt zich zorgen om de situatie. Voorzitter en mbo-student Timon van Engen vermoedt dat mbo’ers op kamerjacht vaker worden gepasseerd. “We hebben tot nu toe één klacht over dit probleem ontvangen, maar er is waarschijnlijk een bredere discriminatie dan dat we zien in het aantal meldingen.” De Landelijke Studentenvakbond herkent de situatie en krijgt ook klachten van mbo’ers met hetzelfde probleem.

Kwetsend Via sites als Kamernet.nl of Facebook nodigen studentenhuizen potentiële huisgenoten uit. Erg happig zijn ze niet op de vraag waarom ze mbo’ers weren. Trouw heeft vele studentenhuizen benaderd met de vraag waarom ze specifiek zochten naar een hbo+ huisgenoot. Uiteindelijk reageerde er slechts één. “Het moest van de huisbaas”, verklaart student Floris uit Tilburg. Volgens Koopman is dit aan de hand: “In studentensteden zoeken zoveel mensen een kamer dat je de luxe hebt om eisen te stellen. Maar veel mensen weten niet hoe kwetsend het kan zijn als je niet eens de kans krijgt om jezelf voor te stellen.” Waarom mbo‘ers achter het net vissen? Ze heeft geen idee. “Ik hoor vaak dat ze denken dat ik niet mee kan komen met hun niveau. Dat vind ik onzin. Al mijn vrienden doen hbo en dat gaat al heel lang goed”, legt ze uit. Ze heeft wel een paar keer om uitleg gevraagd bij mensen die alleen op zoek waren naar een hbo-huisgenoot. “Ik heb ze gevraagd waarom ze die eis stelden. Maar ik heb nooit een reactie gekregen.” Hoe vaak mbo’ers worden geweigerd in studentenhuizen is niet duidelijk. Het is volgens Van Engen van JOB net als bij de toelating in studentenvereniging lastig om mbo’ers te verdedigen. Van Engen: “Het staat studentenhuizen vrij eisen te stellen aan een huisgenoot. Mbo’ers weigeren is niet tegen de regels.” Dat betekent niet dat het altijd zo moet blijven, vindt Koopman. Daarom deelde ze na de zoveelste afwijzing haar verhaal via Facebook. Koopman: “Ik kreeg heel veel reacties, meer dan ik had verwacht. Mbo-studenten herkenden het probleem en vroegen om tips. Sommigen vroegen zelfs of ik naar hun voorstelbrief wilde kijken.” Zeker tien anderen boden haar meteen een kamer aan. Ze woont nu nog bij haar tante in IJsselstein, maar ze heeft een kamer gevonden. Een studentenkamer in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, bij een vriendin die ze van Texel kent. Begin april trekt ze in bij haar nieuwe huisgenoten. Die doen hbo.

