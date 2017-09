Studenten zetten deel van lening opzij

Gemiddeld sparen studenten 146 euro per maand. Twee jaar geleden was dat nog 110 euro.

Dat studenten meer opzijzetten klinkt misschien verstandig, maar het is geen goede ontwikkeling, vindt Karin Radstaak van het Nibud. “Als je kunt sparen van geld dat je leent, heb je het dus eigenlijk niet nodig. Sparen met geleend geld is nooit een goed idee, ook al is de rente laag. Je moet de schuld uiteindelijk toch afbetalen.” Het baart haar zorgen dat een derde van de studenten maximaal leent zonder te kijken of ze het geld echt nodig hebben. “Dat is bijna duizend euro per maand. Na vier jaar zit je dan tegen een halve ton.”

Een mogelijke verklaring voor het feit dat studenten meer opzijzetten is dat ze langer bij hun ouders blijven wonen. Woonde in 2015 nog 39 procent van de eerste- en tweedejaars bij hun ­ouders, inmiddels is dat ruim de helft. Daardoor hebben ze minder vasten lasten. Studenten krijgen bovendien vaker een financiële bijdrage van hun ouders nu de basisbeurs is verdwenen.

Het Nibud waagt zich niet aan een waardeoordeel, maar signaleert wel dat het leenstelsel het van­zelfsprekend lijkt te maken voor jonge mensen om geld te lenen. “Dat kan in latere stadia problemen geven, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis of een auto. Dat zijn heel grote ­uitgaven, maar als al je medestudenten ook een lening hebben, heeft niemand het er meer over.”

