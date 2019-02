Studenten wachtten urenlang buiten in de Franse vrieskou op vervoer

Pas om zes uur vanmorgen werd de groep, ruim zestien uur later dan gepland, opgehaald door een bus die ze naar Nederland brengt.

Door het lawinegevaar is de aan- en afvoer van reizigers verstoord en moesten de circa zestig studenten van de Hogeschool Utrecht boven in het wintersportoord op een parkeerplaats afwachten wat er ging gebeuren. In de loop van de avond arriveerden ambulances om enkele studenten te helpen wegens onderkoelingsverschijnselen. ‘Voor mijn gevoel was het -20’,reageert Ismail Azarkane, een van de studenten.

Omstreeks 2.00 uur vanmorgen werd de groep studenten van het wintersportoord naar het dal vervoerd. Volgens Azarkane deed de chauffeur die hen reed dit in zijn rusttijd. Eén student bleef volgens hem achter in het ziekenhuis. Even na half vijf in de ochtend bereikte de bus met studenten onder politiebegeleiding het dorp in het dal. Anderhalf uur later kon de groep overstappen in een bus die ze naar Nederland zal brengen.

De groep Nederlanders zou aanvankelijk volgens plan zaterdag om 14.00 uur uit Saint-Sorlin d’Arves vertrekken, maar hun bus arriveerde door lawinegevaar en hevige sneeuwval pas tegen de avond. ‘Daarna moest de chauffeur gaan slapen vanwege de verplichte rusttijd’, vertelde Azarkane.