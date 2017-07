Student moet nog steeds betalen voor verplichte reisjes

Al in april 2015 schreef onderwijsminister Bussemaker een brief naar hogescholen en universiteiten om hen te wijzen op de regels: als studenten moeten betalen voor een verplicht onderdeel van de opleiding, moet er een gratis alternatief zijn.

Lees verder na de advertentie

Sinds die brief is er weinig veranderd, concluderen het Iso en de LSR na een nieuwe inventarisatie onder studenten. Die meldden onder meer een verplichte studiereis naar Ameland van 120 euro, een 'business strategy game' van 40 euro of een buitenlandse reis van 262 euro.

Grote reisjes, kleine reisjes Die laatste klacht komt van een student van de opleiding bedrijfskunde van Fontys Hogescholen in Eindhoven. "Ik herken dit specifieke bedrag niet, maar ik snap wel waar het over gaat", reageert opleidingsmanager Vivian van der Wielen. Tweedejaars studenten van de opleidingen bedrijfskunde, vastgoed en financial services management moeten een week naar het buitenland. "Daarvoor kunnen ze kiezen uit acht verschillende locaties", zegt Van der Wielen. "De duurste optie was dit jaar Zuid-Korea. Maar deze student had ook naar Luik kunnen gaan, dat was de goedkope optie." Overnachten hoeft dan niet en in Nederland kunnen studenten dankzij hun ov-kaart gratis reizen, benadrukt ze. Luik is met de trein vanaf Eindhoven een uur en drie kwartier reizen en een retourticket kost, voor wie onder de 25 jaar is en in Nederland gratis reist, rond de 5 euro.

In strijd met de wet Een klein bedrag? Kan zijn, maar toch is het kwalijk dat studenten nog steeds extra geld moeten betalen voor verplicht onderwijs, zegt Iso-voorzitter Rhea van der Dong. "Ten eerste is dat gewoon in strijd met de wet", zegt ze. "En ten tweede: studeren is al duur. Het collegegeld stijgt elk jaar, de basisbeurs is afgeschaft. Op een gegeven moment moet het ophouden." Het collegegeld stijgt elk jaar, de basisbeurs is afgeschaft. Op een gegeven moment moet het ophouden. Rhea van der Dong Toen de discussie begin dit jaar voor de tweede keer oplaaide en de minister opnieuw benadrukte dat opleidingen geen geld mogen vragen voor verplichte onderdelen van de studie, dreigden de studentenorganisaties met een rechtszaak. Die komt er niet. "Studenten vinden het lastig om een zaak aan te spannen omdat ze nog op de opleiding zitten", zegt Van der Dong. "We hopen nu op de onderwijsinspectie." Die kan opleidingen op de vingers tikken die over de schreef gaan, maar alleen als er eerst een klacht binnenkomt. "We nemen de signalen vanuit het Iso serieus, dit voorjaar hebben we al enkele opleidingen aangesproken", zegt een woordvoerder. "Meestal werkt dat. Dan zeggen ze dat we gelijk hebben en geven ze studenten hun geld terug." In het uiterste geval kan de inspectie een boete opleggen. Dat is tot nog toe niet gebeurd.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.