Student met lening is vaker uitgeput

Studenten met een studielening zijn vaker extreem vermoeid en voelen zich vaker emotioneel uitgeput dan studenten zonder lening. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Ook hebben leners vaker het gevoel dat ze snel moeten afstuderen vanwege de hoge kosten.

Het is de hoogste tijd om de financiële positie van studenten een boost te geven in plaats van nog verder onderuit te trekken Tom van den Brink, voorzitter ISO

ISO-voorzitter Tom van den Brink stelt dat studenten ‘prestatiedruk en psychische klachten’ ervaren door het leenstelsel. Het liefst zou hij zien dat het weer wordt afgeschaft. “Wij zijn er ten diepste van overtuigd dat het leenstelsel slecht systeem is”, zegt hij. Het kabinet wil de rente op de studielening vanaf 2020 verhogen. Dat plan moet in elk geval van tafel, vindt hij. “Het is de hoogste tijd om de financiële positie van studenten een boost te geven in plaats van nog verder onderuit te trekken.”

Extreme vermoeidheid Motivaction vroeg een groep van ruim 500 studenten met en zonder lening onder andere naar hun psychische gezondheid. Van de leners had de helft minstens een keer per week last van extreme vermoeidheid overdag. Bij niet-leners is dat 39 procent. Ook zijn lenende studenten significant vaker bezorgd over hun financiën (39 procent) en bang dat ze een burn-out krijgen (19 procent). De vraag is of die verschillen ook veroorzaakt worden door het leenstelsel, zoals het ISO denkt. “Het is heel lastig met dit type onderzoek een causaal verband aan te tonen”, zegt senior-onderzoeker Ahmed Ait Moha van Motivaction. Niet-lenende studenten hebben gemiddeld wellicht rijkere ouders. Dat kan van invloed zijn op hun leefstijl en hun psychologisch welzijn, bevestigt Ait Moha. Motivaction heeft niet naar dit soort achtergrondfactoren gekeken. “Daarvoor is een experiment met grotere aantallen studenten nodig”, zegt hij.

Leenstelsel als oorzaak De ondervraagde studenten zien zelf wel het leenstelsel als oorzaak. Vier op de tien studenten met een lening denkt meer psychologische klachten te hebben door het leenstelsel. Bijna zeven op de tien leners voelt een toegenomen prestatiedruk. Ruim de helft stelt om financiële redenen af te zien van sociale of andere activiteiten naast hun studie. Van den Brink vindt dat zorgelijk. “Studeren is meer dan in de collegebanken zitten. De arbeidsmarkt vraagt dat je je ook op andere gebieden ontwikkelt. Bovendien zijn andere activiteiten een mogelijkheid om de studiestress even te ontlopen.”

