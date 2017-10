Student met handicap voelt zich verloren in het hoger onderwijs

De Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Inholland krijgen van studenten met een handicap een rapportcijfer dat lager is dan een zes, zo valt op te maken uit een vandaag te verschijnen rapport van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie, een organisatie die opleidingen met elkaar vergelijkt.

Over het algemeen is de waardering voor aanpassingen van gebouwen, de digitale toegankelijkheid en het begrip van medestudenten de afgelopen jaren gestegen bij de ondervraagde studenten. Wel schiet de begeleiding van studenten nog tekort, concludeert het rapport. ‘Docenten tonen wel redelijk begrip, maar missen vaak kennis van zaken.’

Kritisch

Studenten met een psychische aandoening zoals depressie, psychose of burn-out zijn het meest kritisch over hun opleiding. Bijna even ontevreden zijn studenten met een chronische ziekte, zoals reuma, astma of hartafwijkingen.

De uitkomst is gebaseerd op antwoorden in de Nationale Studenten Enquête 2017, een grootschalig onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden ondervraagd.

Het percentage studenten met een beperking dat zich meldt, is groeiende. Het gaat inmiddels om 39.000 voltijdstudenten, een op de zeven.

