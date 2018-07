Struikelt Holleeder over een kerstkaartje?

Op dag 29 van het megaproces tegen de verdachte van vijf moorden stond de rechtbank Amsterdam lang stil bij het mogelijk enige fysieke bewijs dat er een relatie is tussen hem en een van de uitvoerders van de liquidatie. In 2008 stuurde verdachte Murat K. een envelop met daarin twee kerstkaarten naar de gevangenis De Schie. De envelop was bestemd voor de gedetineerde D.S., de inhoud vermoedelijk niet voor hem maar voor medegevangene Willem Holleeder. Op de eerste kerstkaart staat "broer, doe gewoon ontspannen, ik ben vrij. ik stuur je nog een kaartje voor je weet wel wie'.

Het is opvallend dat de kaart aan u is gericht, maar aan een me­de-ge­de­ti­neer­de is geadresseerd, zei de rechter. Holleeder: "Misschien wilde-ie het met één postzegel regelen."

"Je weet wel wie" zou dan Holleeder zijn. Op die tweede kaart staat "Abi (broer) prettige kerstdagen, respect." Holleeder, geconfronteerd met de tekst reageerde destijds volgens een bewaarder 'stoïcijns'. In de rechtbank reageerde Holleeder maandag niet veel anders: "Met Kerst krijg ik wel meer post." Rechter Benedicte Mildner nam daarmee geen genoegen: "Het is opvallend dat de kaart aan u is gericht, maar aan een mede-gedetineerde is geadresseerd." Holleeder gaf geen krimp: "Misschien wilde-ie het met één postzegel regelen. Ik ken die jongen niet." En Murat K. was het tijdens een verhoor met die laatste opmerking eens: "Ik ken die Holleeder niet. Ik heb geen Nederlandse vrienden en in die veertien jaar dat ik in Amsterdam heb gewoond, heb ik Holleeder nooit gezien."