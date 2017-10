Stroperige appel-kastanjetaartjes

Bereiding

Meng voor het deeg de suiker, de rum, de boter en het ei. Werk dan snel de bloem door het mengsel. Kneed niet langer dan nodig is voor het onzichtbaar maken van de bloem. Vorm een bal van het deeg, wikkel het in huishoudfolie en laat het minstens een uur in de koelkast rusten. Laat intussen de kastanjes uitlekken (bewaar de siroop) en verbrokkel de kastanjes. Rooster de geschaafde amandelen heel kort in een hete, droge koekenpan.

Was de appels ontdoe ze van het klokhuis, schil ze desgewenst, en snijd ze in blokjes. Laat het klontje boter smelten en bak de blokjes appel op hoog vuur in een paar minuten . Meng ze met 4 eetlepels van de siroop van de kastanjes en met de helft van de verbrokkelde kastanjes.

Verhit de oven tot 200 °C. Vet 4 éénpersoonstaartvormpjes in. Verdeel het deeg in vieren, vorm er vier balletjes van, rol die min of meer uit en bekleed de taartvormpjes met het deeg. Druk het goed aan met uw vingertoppen, vooral in het 'gootje' langs de kartelrand van de vormpjes. Vul de deegbakjes met het appel-kastanjemengsel en zet ze ongeveer 20 minuten in de oven, of tot het deeg goudbruin en gaar is. Laat ze afkoelen. Los ze uit de vormpjes en bestrooi ze met de rest van de (eventueel nog wat fijner verkruimelde) kastanjes en de geschaafde amandelen.

Het deeg kan ingevroren worden en de deegbodempjes kunnen ook gevuld worden met allerlei andere dingen. Vul de deegbodempjes bijvoorbeeld met bovengenoemde stukjes appel, gewelde rozijnen, geraspte citroenschil, een snufje tijm en een eetlepel honing. Maar denk qua vulling ook aan andere combinaties van compote/confiture, gember, pruimedanten, (lemon)curd, perzikken op sap, banaan, peer, roomkaas, zacht zomerfruit, kortom, zoek inspiratie in alle hoeken en gaten van de keuken.

