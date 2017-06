Strootman kan op resultaat spelen

Kevin Strootman kijkt ineens streng na een winderige trainingssessie met het Nederlands elftal in Katwijk. Al een aantal keer had de middenvelder van AS Roma aangegeven het alleen te willen hebben over het Nederlands elftal, dat vanavond de WK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Luxemburg.

Pogingen om andere onderwerpen aan te snijden, worden resoluut afgekapt door Strootman (27). Hoe hij terugkijkt op zijn seizoen met AS Roma, dat zich op de laatste speelronde van de competitie kwalificeerde voor de groepsfase van de Champions League?

Wat de lessen waren van de wedstrijd tegen Bulgarije, waar Oranje in maart op ontluisterende wijze verloor (2-0) en nu verplicht wordt tot een inhaalrace om zich te plaatsen voor het WK in Rusland? Strootman wenst er niet te lang bij stil te staan. "Op dit moment ligt de focus op Luxemburg", zegt hij herhaaldelijk.

Zijn strenge blik volgt nadat een verslaggever het alsnog had gedurfd een vraag te stellen met een thema dat buiten de sferen van het Nederlands elftal lag. Strootmans gezicht ontdooit echter als de naam valt van Francesco Totti, het clubicoon van AS Roma dat onlangs op 40-jarige leeftijd afscheid nam na 25 seizoenen trouwe dienst. Een vraag over Totti? "Dat mag wel", zegt Strootman, ineens zacht en vriendelijk.

Francesco Totti © Photo News

Francesco Totti

Kippenvel Het afscheid van Totti, twee weken geleden in Stadio Olimpico, maakte diepe indruk op Strootman, die sinds vier jaar in dienst is bij de Romeinen en zijn contract onlangs verlengde tot 2022. "Het was heel speciaal", herinnert hij. "Ik heb nog nooit zo veel mensen bij elkaar zien huilen. Er zaten tachtigduizend mensen in het stadion en ik denk dat veertig-, vijftigduizend mensen aan het huilen waren. Mannen, vrouwen, kinderen – iedereen. Het was kippenvel. Totti verdient het ook allemaal. Hij was één van de redenen om naar Roma te gaan en het was heel bijzonder om vier jaar lang met hem op het veld te staan." Wat Strootman ook leerde van Totti en Italië: resultaat halen. Soms met mooi voetbal, soms via een 'lelijke' overwinning Totti leerde Strootman veel. Bijvoorbeeld om toegewijd te leven als prof, om elke dag het maximale uit jezelf te halen. "Je bent een voorbeeld voor velen van ons", stuurde Strootman zijn aanvoerder vorig jaar toe via social media. Wat Strootman ook leerde van Totti en Italië: resultaat halen. Soms met mooi voetbal, soms via een 'lelijke' overwinning. Wat dat betreft past Strootman prima in de plannen van bondscoach Dick Advocaat, die op zijn persconferentie aankondigde puur op resultaat te gaan spelen met Oranje. "Dat Italiaanse ploegen puur op resultaat spelen, is wel minder dan vroeger", meent Strootman. "Clubs als Napoli, Fiorentina en wij met Roma spelen best aanvallend. Maar inderdaad: Italiaanse verdedigers weten als geen ander hoe ze een goed resultaat kunnen behalen."

Kevin Strootman

Gewoon resultaat Dat het resultaat heilig is, benadrukte Advocaat ook tijdens zijn bespreking voor de eerste training van zijn derde termijn als bondscoach. "Je wilt het liefst goed, mooi voetbal spelen, maar het moet wel vanuit een goede organisatie. Dat heeft Advocaat ook aangehaald", zegt Strootman. "Het gaat niet om de ego's, of iemand een goede wedstrijd speelt of een bepaald iemand scoort; je moet gewoon resultaat halen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want elke trainer wil een goed resultaat, maar wij moeten ons concentreren op de organisatie en de afspraken nakomen. We kunnen ons niets meer veroorloven." Het gaat niet om de ego's, of iemand een goede wedstrijd speelt of een bepaald iemand scoort; je moet gewoon resultaat halen Kevin Strootman De ernst in zijn blik verraadt veel. Oranje, in de poule zes punten achter koploper Frankrijk en drie achter nummer twee Zweden, kan zich niets meer permitteren in de resterende vijf WK-kwalificatiewedstrijden. En zo is het duel met Luxemburg, de nummer 145 op de Fifa-ranking, cruciaal van aard geworden. Drie punten is een must. Strootman is zich daarvan doordrongen. Oranje speelt vanavond om 20.45 uur. Door die late aanvangstijd kan de uitslag niet in alle edities van de zaterdagkrant worden vermeld. Een actueel verslag is zaterdag te vinden op www.trouw.nl en in de digitale krant.

Robben en De Vrij fit voor Oranje Arjen Robben lijkt vandaag beschikbaar voor de laatste interland van het seizoen voor Oranje. Robben sloeg woensdag de training van de nationale ploeg nog over omdat hij last van zijn maag had. Bondscoach Dick Advocaat trainde gisteren met een fitte selectie op het veld van Quick Boys in Katwijk. Stefan de Vrij keert vanavond na een kleine twee jaar terug in het Nederlands elftal. De verdediger van Lazio verschijnt in De Kuip aan de aftrap tegen Luxemburg. De oud-Feyenoorder speelde in september 2015 tegen Turkije zijn dertigste en voorlopig laatste interland. De Vrij werd toen halverwege gewisseld met een knieblessure. Die bleek zo ernstig, dat hij maandenlang aan de kant stond. Een gebroken middenvoetsbeentje zette de verdediger vorig jaar weer een tijdje buitenspel.

