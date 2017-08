Stroom uit een gedraaid nanodraadje

Het is dan ook geen gewoon draadje dat ze vandaag in het vakblad Science presenteren. Hun garen is gesponnen uit zogeheten nanobuisjes: minuscule cilinders, opgebouwd uit koolstofatomen en tienduizend keer zo dun als een menselijke haar. Het was al bekend dat zulk koolstofgaren oersterk en ultralicht was, maar de Amerikanen ontdekten dat ze er ook elektriciteit mee konden opwekken als ze de draad draaiden – alsof ze hem wilden uitwringen.

Het hoeft niet bij zo’n ministroompje te blijven

Daarvoor hadden ze de draad wel even in een zoutbad moeten leggen. Dat maakte hem elektrisch geladen. Trokken ze er nu aan of draaiden ze hem nog verder op, dan werd het volume van de draad kleiner en kwamen de ladingen dichter op elkaar te zitten. En zoals het wringen van een natte handdoek het water eruit perst, bracht het trekken of draaien aan het draadje een elektrische stroom op gang.

Die stroom kan worden gebruikt voor sensoren, schrijven de fysici. Sensoren bijvoorbeeld die iemands bloeddruk of lichaamstemperatuur registreren. Er wordt veel onderzoek gedaan naar kleine, flexibele varianten die in 'slimme' kleding kunnen worden verwerkt. De voeding van die sensoren is vooralsnog het grote struikelblok - zonder batterijtje doen ze het niet.

Ministroompje Maar als het gedraaide koolstofgaren in een T-shirt wordt meegeweven, kan de drager ervan voldoende stroom voor zijn sensor opwekken, louter door in en uit te ademen. Dat maakt deze vinding veelbelovend, reageert natuurkundige Sten Vollebregt van de TU Delft. “Je wekt er geen groot vermogen mee op. Met deze draadjes in je jas zul je je smartphone niet opladen. Maar zo’n sensor moet lukken.” De fysici demonstreren dit door een ledlampje op één enkel draadje te laten branden. Het hoeft niet bij zo’n ministroompje te blijven. De fysici gingen letterlijk met hun draadjes in zee, verankerden ze op de bodem en bonden aan het andere uiteinde een ballonnetje dat meedeinde op de golven. Zo werd het draadje ook voortdurend uitgerekt en genereerden de fysici aardig wat vermogen. “Maar dat is per kilo draad”, zegt Vollebregt zuinig. “Omdat de draadjes zo licht zijn, stelt het niet zo veel voor. Maar goed, ze laten zien dat ze het systeem naar believen kunnen opschalen. Als ze duizend ton van die draden in zee hebben hangen, komen ze in de buurt van een heuse windmolen.”

