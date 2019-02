Strikt genomen veroorzaakt de polaire vortex helemaal geen kou

Dag Jan,

De polaire vortex. Dat is waar het de afgelopen week over ging in het Midden-Westen van de VS. Het begrip komt uit de meteorologie en beschrijft het weersysteem dat zich – voornamelijk in de winter – boven de polen manifesteert. Op grote hoogte waait rondom de pool een harde westenwind (de circulatie is dus oostwaarts, tegen de klok in van boven gezien) en deze ronddraaiende wind werkt als een soort muur waarbinnen de ­ijzige kou van de polen blijft opgesloten. Nu is het zo dat die wind, de zogenoemde jet stream, niet een nette cirkel op één breedtegraad is, maar kan meanderen. En heel soms duikt die meandering tot behoorlijk zuidelijke oorden, de ijzige poolkou met zich meeslepend. En zo kon het dat afgelopen week het publieke leven in het Midden-Westen om een draaiend weersysteem draaide.

Sinds de winter van 2013-2014 veroorzaakt de polaire vortex ware mediahypes bij extreme kou

Ik woon in Madison in de staat Wisconsin en dat ligt ter hoogte van Marseille, veel zuidelijker dan Nederland dus. Maar vanwege het hier heersende landklimaat zijn de winters veel kouder: gemiddeld komt de temperatuur hier niet boven nul in de wintermaanden. Dus bij de eerste voorspellingen voor afgelopen week dacht ik: het valt vast mee, want die Amerikanen zijn wel wat gewend. Maar toen we niet meer naar werk móchten komen en zelfs de shopping malls dicht gingen voor twee dagen, werd me duidelijk dat dit ronduit gevaarlijk was. Op een ochtend was het -34 graden Celcius met een gevoelstemperatuur van -46 graden. Dat leek mij een nuttig ­moment om te proberen de auto te starten. Dat lukte ternauwernood, maar tegen de tijd dat ik reed waren mijn wimpers bevroren. In de auto, welteverstaan.

Ik las dat de term polaire vortex voor het eerst opdook in de Amerikaanse media in de winter van 2013-2014 en sindsdien ware mediahypes veroorzaakt bij extreme kou: ook dit keer had iedereen het er over. Terwijl het strikt genomen natuurlijk niet de polaire vortex is die de kou veroorzaakt: die vortex is er immers altijd. Gebeurt dat ook in de wiskunde, dat een wetenschappelijke term uit het vakgebied opeens extreem populair wordt in de volksmond, zelfs als het niet geheel juist wordt gebruikt?