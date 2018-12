Strijd in de Champions League voor wat je waard bent, voor zo lang het nog kan

Ik wilde er vooral de waarde van de Champions League voor Nederlandse clubs in zien – van die vermaledijde decadentie, ja, van dat oneerlijke gedrocht.

Lees verder na de advertentie

Ruim een jaar geleden verloor Feyenoord kansloos met 0-4 van Manchester City. In de perszaal klonk gejammer. Wat had dit nog voor zin? Laat die steenrijke clubs het lekker samen uitzoeken, beginnen wij iets op ons niveau.

Nooit begrepen, dat gehuil. Er is allang iets voor ons niveau, de Europa League. Je kunt gezien de prestaties in de afgelopen jaren – de finaleplaats van Ajax in 2017 daargelaten – moeilijk zeggen dat dat besef breed is ingedaald.

Oneerlijk, als die meer geld heeft? Sport kan niet eerlijk zijn

Kleintjes onder elkaar O, ironie van de geschiedenis. Eind vorige eeuw al bepleitte de toenmalige PSV-voorzitter Harry van Raaij voor ons, kleinere landen, een Europese competitie van de subtop (of eronder), op het niveau grofweg van nu de Europa League. Hij werd weggehoond: niet interessant voor ons, dacht het gros te kunnen vinden. Nu zouden we ons met kleintjes onder elkaar moeten terugtrekken. Dat vloekt met de essentie van sport: je meten met je tegenstander. Ja, die kan beter zijn. Oneerlijk, als die meer geld heeft? Sport kan niet eerlijk zijn – hier ook voor NAC tegen Ajax niet. Sport is: al het mogelijke doen, grenzen proberen te verleggen, voor zover het niveau dat toelaat. Ja, het eigenlijke niveau voor Nederland is de Europa League, zoals Van Raaij al voorzag. Maar als je in de Champions League kunt komen, strijd er dan voor wat je waard bent. Die instelling brachten na jaren van defaitisme en zelfbeklag oud-topvoetballers, met het wezen van sport in hun vezels: Phillip Cocu (eerst bij PSV), Ronald Koeman (bij Oranje tegen grote tegenstanders), Mark van Bommel (nu bij PSV).

België en Portugal Maak de top sterker – de voetbaldemocratie van Nederland wil er niet aan. Maar kijk eens naar Portugal (nog geen elf miljoen inwoners), waar de topclubs met competitieopzet en tv-gelden worden behaagd: steevast zijn ze erbij, in de knock-outfase van beide Europese toernooien. België met zijn play-offs, meer zware duels, meer weerbaarheid. Nee, pak ’m beet Kortrijk wordt er niet beter van, maar België steeg enorm op de Uefa-ranglijst – dit seizoen is het voorlopig toch ook nog net iets beter dan Nederland. Laatst kon er weer volop worden gejammerd. De topclubs zouden zich willen verenigen in een Super League, een gesloten competitie, niet meer toegankelijk voor het plebs. Maar dat plan lijkt van de baan. Nu wordt gesproken over een Champions League met vaste plekken voor de grootste en rijkste clubs en toch ook nog steeds een aantal variabele. Kijk aan, ook dan zou je er nog altijd bij kunnen komen. PSV haalde de tweede ronde in het seizoen 2015-2016. Nee, nu kon het niet, zoals het eerder voor Ajax in poules met twee topploegen niet kon. Maar als Ajax, heel normaal, ook in die jaren met aankopen een rijpere ploeg had samengesteld, zoals nu, zou het dan in 2013-2014 niet hebben gekund, met naast Barcelona het vervallen AC Milan in de poule? We gaan ervoor zitten, we kúnnen ervoor gaan zitten: kijken wat Ajax kan, wachten ook op het moment waarop Van Bommel aast, dat hij met PSV wél kansen kan ruiken. Leve het PSV van 2015-2016, het Ajax van nu. Lang leve de Champions League! Chef sport Henk Hoijtink bespreekt in zijn columns de voetbalwereld. U leest alle columns op trouw.nl/henkhoijtink.

Lees ook: