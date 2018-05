Strengere regels in eiersector na fipronilaffaire

Een speciale werkgroep die is aangesteld na de fipronilaffaire doet in totaal 22 aanbevelingen om voedselveiligheid in de eierketen te waarborgen.

Die voedselveiligheid in de eiersector was namelijk onvoldoende geborgd concludeert Eric Hubers van brancheorganisatie Ovoned. “Pluimveehouders moeten zich beter realiseren dat zij voedselproducenten zijn. Als er een nieuw product wordt gebruikt moet een pluimveehouder dus nadenken: wat is het precies? Dat is toen bij de fipronilcrisis niet gebeurd.”

Hubers neemt bewust het woord crisis in zijn mond. “Boeren stonden perplex, ze wisten niet wat ze te wachten stond. De economische en vooral ook mentale schade is enorm. Boeren die dag en nacht aan het schrobben waren om hun stal schoon te krijgen. En dat is nog steeds niet voorbij.”

Binnen de sector bestaat er een schroom om incidenten of twijfels te delen bij de NVWA. Want ook als het niet ernstig is gaat je bedrijf soms op slot Jan Krouwel, voorzitter werkgroep

In de zomer van 2017 kwam naar buiten dat het bestrijdingsmiddel fipronil in eieren was terecht gekomen. Dit gebeurde na een bloedluisbehandeling door het bedrijf Chickfriend. Liefst één op de vijf Nederlandse pluimveebedrijven werd door de crisis getroffen. Ruim drie miljoen kippen en meer dan honderd miljoen eieren werden vernietigd. En de crisis is nog altijd niet uit de wereld. Tien bedrijven zijn nog volledig geblokkeerd en 105 bedrijven gedeeltelijk, mede omdat zij niet van met fipronil besmette mest af kunnen komen. Directe schade van de crisis werd in oktober op 70 miljoen euro geschat.

Meldpunt Op het hoogtepunt van de crisis werd de werkgroep versterking zelfregulering eierketen (WVZE) in het leven geroepen om de sector kritisch te bekijken en zo een volgende crisis te voorkomen. Een van de belangrijkste aanbevelingen van de werkgroep is een meldpunt voor boeren. “Binnen de sector bestaat er een schroom om incidenten of twijfels te delen bij de NVWA. Want ook als het niet ernstig is gaat je bedrijf soms op slot. Boeren moeten desnoods anoniem een melding kunnen doen zodat ze niet het risico lopen op slot te moeten, maar zodat er waar nodig wel actie kan worden ondernomen”, zegt Jan Krouwel, voorzitter van de werkgroep. Ook komt het keurmerk IKB Ei onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Beheer. Hierin komen drie mensen uit de sector. Het gebrek aan onafhankelijk toezicht was volgens de werkgroep een van de zwakheden in de borging van de voedselveiligheid van de eierketen. Krouwel: “Het is van belang dat de sector niet als een slager zijn eigen vlees keurt.” Negentig procent van de pluimveebedrijven is aangesloten bij het keurmerk.

'B eter Nederlands ei' Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) is blij met de aanbevelingen die de werkgroep doet. “Er is al een slag gemaakt maar een boer, die van oudsher dagelijks bezig is met zijn dieren, moet ervan bewust worden dat hij een voedselproducent is en dat zijn eieren door duizenden gezinnen worden gegeten. Uiteindelijk willen we met zijn allen een beter Nederlands ei.” Ook moet communicatie tussen de overheid, NVWA en boeren beter volgens De Haan. “In 2016 kreeg de NVWA al twee meldingen over grootschalig gebruik van fipronil en pas in juli 2017 kwam de kwestie naar buiten. Betere communicatie en een nieuw meldpunt blijken achteraf gezien noodzakelijk.” De aanbevelingen die de werkgroep vandaag doet zijn volgens voorzitter Krouwel een blik vooruit. De vraag wie waarvoor verantwoordelijk is in het eierschandaal wordt beantwoord door een commissie onder leiding van oud-minister Sorgdrager. Dat rapport verschijnt later dit jaar.