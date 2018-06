Straks mensen coachen, dat lijkt Ranomi Kromowidjojo wel wat

Onder het witte dak van de moderne Amerena, een nieuw zwembad in Amersfoort, duikt Ranomi Kromowidjojo het water in voor een 100 meter vlinderslag. Een 'prikkel' tijdens de Nederlandse kampioenschappen richting de Sette Colli, een wedstrijd in Rome.

Het is geen nummer dat Kromowidjojo graag zwemt. "Wil je 100 vlinder echt goed kunnen zwemmen, dan moet je er meer op trainen. Maar het is goed om het af en toe te doen. Word je hard van", zegt ze.

Een jaar zoals dit, halverwege de olympische cyclus richting Tokio in 2020, is voor Kromowidjojo een tussenjaar. Een jaar waarin alleen een 'bijtoernooi' op het programma staat, de Europese kampioenschappen in Glasgow in augustus. In zo'n jaar kunnen de oogkleppen even af. "Dit jaar is altijd wat minder spannend. Maar het vliegt voorbij, ik zit goed in mijn vel."

Je bent zelf ver­ant­woor­de­lijk voor het succes in het zwemmen, maar ook in je leven daarna

De tweevoudig olympisch kampioene van Londen 2010 denkt bijna dagelijks aan haar toekomst na de zwemsport. "Trainen staat nog steeds op nummer één. Maar ik heb echt wel tijd over om iets te doen in de avonden, of op zondag. Ik ben geen 18-jarige meer die de hele dag oogkleppen op heeft. Ik gebruik de wereld nu om beter te worden, zonder dat het voor te veel afleiding zorgt."

De 27-jarige zwemster heeft veel ideeën over haar maatschappelijke carrière. Ze spreekt veel met mensen die haar verder kunnen helpen af. Zet hier en daar wat lijntjes uit. Alles wat door haar hoofd gaat, noteert ze in een notitieblok. "Het is geruststellend om met de toekomst bezig te zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het succes in het zwemmen, maar ook in je leven daarna. Leuk dat ik olympisch kampioene ben, maar over tien jaar weet niemand dat meer. Ik hoop dat ik dan iets anders kan betekenen voor mensen."

Coachen op persoonlijke ontwikkeling Kromowidjojo ziet zichzelf in een volgende carrière mensen coachen. Niet in het zwembad. Eerder in hoe ze zich als persoon verder kunnen ontwikkelen. Zelf praat ze nog elke week met een coach over de dingen die haar bezighouden. Kromowidjojo is tijdens haar carrière veel bezig geweest met het mentale aspect van topsport. "Als ik nu opnieuw zou mogen kiezen wat ik zou studeren, zou ik voor iets als antropologie gaan. Als ik een cursus zou doen, lijkt NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren, red.) me wel iets. Na Tokio heb ik misschien nog wel een jaar of 50 of 60 te leven, misschien heb ik na het zwemmen nog wel twee carrières." Wat zwemmen betreft weet Kromowidjojo niet zo goed waar ze nu staat in het internationale veld. Dat moet op de Europese titelstrijd blijken in Glasgow. Op de 100 vrij is er in de laatste jaren meer concurrentie bijgekomen. "Het niveau op de 50 en 100 vrij is in Europa al vrij hoog. Met Sjöstrom (Sarah Sjöstrom uit Zweden, red.), Blume (Pernille Blume uit Denemarken) en Charlotte Bonnet erbij, de Française, is er genoeg concurrentie om keihard te vechten met elkaar." Voor Kromowidjojo draait het alleen om de grote titeltoernooien, zoals de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. In Tokio wil ze over twee jaar haar beste races uit haar carrière neerzetten. Met bondscoach Marcel Wouda heeft ze de laatste tijd veel op techniek getraind. Kromowidjojo haalt haar rechterhand nu beter door het water. Wat dat in tijden betekent, moet in Glasgow blijken. Ze heeft geen idee hoe hard er nu precies gezwommen wordt op haar afstanden. Kromowidjojo heeft zich nooit druk gemaakt om statistieken, en zal dat dit keer ook niet doen. Zij houdt zich met hele andere zaken bezig.