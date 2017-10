Straks kunt u niet alleen bij Ikea een Billy boekenkast kopen

De consument koopt steeds vaker online, maar op een zaterdagmiddag in de herfst is het nog altijd dringen bij de kassa’s van Ikea in Amsterdam Zuidoost. Toch lijkt ook het woonwarenhuis zich te realiseren dat de online verkoop verder ontwikkeld moet worden om boekenkast Billy en luie stoel Poang aan de man te blijven brengen.

Vandaar dat Ikea een proef gaat doen met het verkopen van meubelpakketten via grote online webwinkels. Torbjörn Lööf, topman van Inter Ikea, sprak hierover met de Financial Times, maar wilde niet zeggen met welke grote webwinkel Ikea in zee gaat. Volgens de zakenkrant zou het kunnen gaan om het Amerikaanse Amazon of het Chinese Alibaba.

Meer ontwikkeling

De proef met het online verkopen via een gevestigde webgigant is volgens Lööf onderdeel van een grotere ontwikkeling, waarbij ook wordt geëxperimenteerd met andere soorten Ikea-winkels, zoals gespecialiseerde ophaalpunten, stadswinkels en kleinere winkels met minder parkeerruimte en minder voorraad. Voor nu wil Lööf zo snel mogelijk het volledige assortiment online beschikbaar maken in alle landen waar het bedrijf actief is, aldus de Financial Times. Momenteel zijn er in Nederland 7200 artikelen online verkrijgbaar, een selectie uit het totale assortiment.

Inter Ikea is het bedrijf dat het concept van Ikea bewaakt, ontwikkelt en uitbaat via een franchisemodel. Bij de Ikea Group, het bedrijf dat in 29 landen 357 Ikea-winkels exploiteert, zijn de geluiden nog wat conservatiever. Zo laat een woordvoerder van de Nederlandse tak weten dat de woonwarenhuizen ‘nog altijd de kern van het Ikea-concept’ zijn en dat ook ‘tot in lengte der jaren’ zullen blijven.

Geen wonder, want de online omzet van Ikea Group is met 5 procent van het totaal nog redelijk bescheiden. De inkomsten komen vooral van de ruim opgezette winkels. Die winkels draaien goed, stelt Ikea Nederland.

De omzet steeg het afgelopen boekjaar (dat bij Ikea loopt van begin september tot eind augustus) met 4,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De totale omzet kwam uit op 1,2 miljard euro. Net als andere woonwinkels profiteert Ikea van de goede stemming op de woningmarkt. Huizenkopers weten Ikea te vinden als het gaat om een nieuwe keuken of andere goedkope spullen voor de inrichting van hun huis.

Ikea begon in Nederland pas in 2013 met de online verkoop. Inmiddels zijn opbergboxen of badkamertrolleys ook online te bestellen en vervolgens bij de winkel te ophalen, als dat beter uitkomt dan ze te laten bezorgen. “De totale omzetgroei van Ikea Nederland is mede terug te voeren op het succes van deze service”, stelt de woordvoerder.