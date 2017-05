Strafzaak begonnen tegen afgezette Zuid-Koreaanse president Park

Het was het eerste openbare optreden van de ex-president die op 31 maart werd gearresteerd op last van de rechtbank. Tijdens de eerste dag van de rechtszaak antwoordde Park kort en zakelijk. Ze ontkent alle beschuldigingen. Haar vriendin Choi betuigde spijt voor het feit dat ze de president in deze situatie heeft gebracht.

In ruil voor geld zou Choi president Park hebben geadviseerd

Vorig najaar kwam de zaak tegen toenmalig president Park aan het rollen. Ze zou in haar beleid sterk geleund hebben op haar vriendin Choi, een traditionele sjamaan en dochter van een Koreaanse sekteleider. In ruil voor geld zou Choi president Park hebben geadviseerd. Er kwam een diepgaand onderzoek naar Park, die in november vorig jaar al veel van haar macht moest inleveren.

Het Zuid-Koreaanse Openbaar Ministerie stelt dat Park en Choi van elektronicagigant Samsung 23 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. In de zaak staan tientallen personen terecht, waaronder voormalige ministers en ook Samsung-topman Lee Yae-jong. Lee zou geld van Samsung hebben gebruikt voor organisaties die werden beheerd door Choi. In ruil daarvoor zou president Park een omstreden samenvoeging bij Samsung hebben goedgekeurd, aldus het OM.

Links ex-president Park, rechts haar vriendin Choi Soon-sil die ook terecht staat. De twee keken elkaar vandaag niet aan. © REUTERS

In 2012 werd Park tot eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea gekozen. Maar haar populariteit was van korte duur. Lopende haar presidentschap kwam het ene omkoopschandaal na het andere naar buiten. En dan was er ook nog de ramp met de veerboot Sewol waarbij meer dan 300 mensen om het leven kwamen. Tijdens de ramp was de ex-president urenlang onbereikbaar.

Na massale protesten in Zuid-Korea werd Park uiteindelijk uit haar ambt gezet. Twee weken geleden kozen de Zuid-Koreanen de voormalige mensenrechtenadvocaat Moon Jae-in als haar opvolgster. De liberaal moet het vertrouwen van de teleurgestelde kiezers herstellen, dat ernstig is geschaad door het corruptieschandaal rond de voormalige president Park.

