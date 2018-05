Strafrechtelijk onderzoek naar zeven Nederlandse bedrijven wegens betrokkenheid bij een brug naar De Krim

Dat verwacht advocaat, onderzoeker en Krim-specialist Heleen over de Linden. Investeren in infrastructuur op het geannexeerde grondgebied is sinds 23 juni 2014 belast met Europese sancties.

Het OM wil niet zeggen om welke zeven bedrijven het gaat, maar onderzoekt de zaak naar aanleiding van berichtgeving in De Gelderlander. Die krant schreef vorig jaar al dat twee bedrijven uit Dodewaard en Milsbeek in 2016 een heimachine in onderdelen naar de Russische wateren verscheepten om daar zware buizen de zeebodem in te stampen. Volgens jurist Over de Linden waren het ook ná die publicatie vooral journalisten die achter meer bedrijven aangingen, zo leidt zij af aan het hoge aantal telefoontjes dat zij van journalisten kreeg.

Zo mogen de heihamers die Dematec Equipment naar de brug verscheepte volgens haar best naar andere delen van Rusland. “Het verbod op investering in infrastructuur geldt echt alleen voor De Krim. Het kán zijn dat de bedrijven verkeerd zijn voorgelicht.”

Toch zal het voor de rechter straks een belangrijke vraag zijn: hadden de Nederlandse bedrijven kunnen weten dat je niet in zo’n brug mag investeren? Volgens Over de Linden moet je wel van goede juridische huize komen om alle regels te begrijpen die Brussel bedenkt en die dan ook nog in het Europese hof in Luxemburg langs de rechters gaan. “Het is ingewikkeld. Ik denk dat een gemiddeld bedrijf uit Dodewaard dat niet kan bijhouden.”

De directeur van Dematec Equipment uit Dodewaard zei vorig jaar nog tegen De Gelderlander dat zijn heimachine alleen aan de Russische waterkant heeft geboord, terwijl Europa alleen zou kijken naar projecten op De Krim zelf. Maar dat argument gaat hier niet op, zegt Over de Linden. “Die hele brug valt onder de sancties. Niet alleen vanwege dat verbod op investeren in infrastructuur, maar ook omdat de brug gebouwd wordt door zakenmagnaat Arkadi Rotenberg, die sinds 30 juli 2014 op de sanctielijst staat."

Weinig kans in rechtszaal

Maar anderzijds, de handeling die bedrijven moeten verrichten voor ze in iets of iemand investeren is simpel: gewoon de lijsten afgaan met mensen die de BV’s leiden en kijken of die op sanctielijsten staan. Deze brug heeft Poetin toegespeeld aan de zakenmagnaat Rotenberg en hij staat gewoon op die lijsten. Volgens Over de Linden hebben de zeven bedrijven dan ook weinig kans in de rechtszaal, al kent ze niet alle details.

Omdat de bal door journalisten aan het rollen is gebracht en de Douane de verschepingen in 2016 heeft gemist, verwacht Over de Linden dat dit op grotere schaal gebeurt.