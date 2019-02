Strafrechtelijk onderzoek naar psycholoog na zelfdoding 19-jarige Ximena Knol

De ouders van Ximena verwijten de therapeute dood door schuld omdat ze vinden dat de behandelaar nalatig is geweest. Dat zou blijken uit het e-mailverkeer tussen de therapeute en de 19-jarige vrouw.

De vader van Ximena, Randy Knol, laat weten dat hij een brief heeft ontvangen van het OM over het onderzoek. Volgens de ouders zou de therapeute Ximena aan haar lot hebben overgelaten toen ze psychisch op een dieptepunt zat en had aangegeven dat ze zelfmoord wilde plegen. Haar behandelaar liet volgens de ouders na om de therapie te intensiveren. Ze lichtte ook de ouders niet in, zodat niemand anders dan de psychologe afwist van haar acute suïcidale situatie.

Deel van de ziekte Dat wilde Ximena zelf niet omdat ze haar ouders niet lastig wilden vallen, zei vader Knol eerder. Maar dat is deel van de ziekte. Knol zegt dat de richtlijnen benadrukken dat de familie wel ingelicht moet worden. De therapeute deed dat niet en houdt ook nu nog vast aan haar geheimhoudingsplicht door niet in te gaan op verzoeken van de familie om het dossier aan hen te overhandigen. Terwijl Ximena in de laatste e-mail aan de therapeut aangaf dat haar ouders alles mochten weten ‘omdat het nu niet meer uitmaakt’. De therapeute ziet in deze mail geen toestemming om het dossier vrij te geven voor de ouders. Wat de ouders van Ximena de therapeute ernstig kwalijk nemen, is dat zij begon over contact zoeken met de Levenseindekliniek, die zich bezighoudt met euthanasie. De zelfmoord van Ximena leidde tot maatschappelijke en politieke ophef, omdat zij het middel makkelijk had kunnen aanschaffen via internet.

