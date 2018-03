Strafrechtelijk onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil

Sinds vorige week kunnen de eerste leden van Coöperatie Laatste Wil (CLW) het zelfdodingspoeder ‘middel X’ bestellen. Voor het OM was dat het teken een brief te sturen naar het bestuur van CLW met de mededeling dat zij onderdeel zijn van een strafrechtelijk onderzoek. Dat onderzoek kondigde zich de afgelopen weken al aan.

Minister Ferd Grapperhaus van justitie schreef vandaag aan de Tweede Kamer dat de leiding van het OM hem onlangs vertelde dat zij aanknopingspunten zag voor onderzoek. Op 14 maart maakte CLW namelijk bekend dat de eerste leden hun dodelijke middel X hebben besteld.

Kluisje

Dat doen de leden bij zogeheten inkopers van CLW. Alleen zij weten wat het middel is en waar zij het kunnen krijgen. Als de inkopers hun bestellingen binnen hebben, organiseren zij bijeenkomsten waar de leden hun bestelling in een kluisje kunnen ophalen.

De enige die hulp mag verlenen bij zelfdoding is een arts, en dan alleen onder strenge voorwaarden

De verwachting is dat de inkopers binnenkort voor de eerste 1000 leden dergelijke bijeenkomsten zullen organiseren. Maar niet als het aan het OM ligt. Justitie wil nog voor de levering afdwingen dat CLW stopt met haar activiteiten. Gaat dat niet goedschiks, dan maar met een kort geding.

Bij het onderzoek richt het OM zich op hulp bij zelfdoding. Dat is strafbaar, zo ondervond bijvoorbeeld Albert Heringa eind januari nog toen de rechter hem tot zes maanden voorwaardelijke celstraf veroordeelde. Hij had zijn 99-jarige stiefmoeder ‘Moek’ geholpen bij haar zelfdoding door haar pillen te geven.

De enige die hulp mag verlenen bij zelfdoding is een arts, en dan alleen onder strenge voorwaarden. “Voor ieder ander is hulp bij zelfdoding, of het verschaffen van middelen daartoe, een strafbaar feit”, stelt het OM. “Dat geldt ook voor de leden van de coöperatie die het zelfdodingsmiddel aan anderen leveren of verspreiden.”

Aanpak van deze gevaarlijke club en van verkoop zelf­moord­poe­der is dringend nodig Kees van der Staaij (SGP)

Het OM pakt het onderzoek naar CLW breed aan en kijkt ook naar artikel 140 van het wetboek van Strafrecht: deelname aan een organisatie die als doel heeft misdrijven te plegen.

Het onderzoek heeft niets te maken met de zelfdoding van de 19-jarige Ximena Knol, vorige maand. Volgens de ouders van Knol bracht de Coöperatie Laatste Wil hun dochter op het spoor van het dodelijke poeder waarmee zij aan einde aan haar leven maakte. Dat poeder is namelijk niet alleen via de coöperatie te vinden, maar is op internet eenvoudig verkrijgbaar.

Kamerleden die langer aandrongen op onderzoek, zoals de ChristenUnie en SGP, zijn tevreden met de stap van het OM. “Aanpak van deze gevaarlijke club en van verkoop zelfmoordpoeder is dringend nodig”, twittert SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij.

