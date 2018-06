Strafeis tegen Michael P.: 28 jaar plus tbs met dwangverpleging

Maar net zo noodzakelijk is een stevige vergelding voor wat hij de jonge vrouw Anne Faber heeft aangedaan, aldus het Openbaar Ministerie. De strafeis die vanmiddag in de rechtbank in Utrecht klonk: 28 jaar cel plus tbs met dwangverpleging.

Lees verder na de advertentie

Dat P. (28) opnieuw zo gruwelijk in de fout ging toen hij Faber verkachtte en vermoordde, roept de vraag op welke straf deze man dan wel weerhoudt, stelde de officier van justitie. P. zat op dat moment in de laatste fase van zijn straf voor de gewelddadige verkrachting van twee tienermeisjes in 2010. Sterker nog: hij had die 29ste september 2017 juist gehoord dat hij voor het eerst in zeven jaar een nacht ‘buiten’ mocht doorbrengen. Om aanwezig te kunnen zijn bij de echo van zijn zwangere vrouw.

P. heeft kenmerken van zowel borderline als een antisociale per­soon­lijk­heids­stoor­nis

Het OM heeft met het idee gespeeld een levenslange celstraf te eisen, erkende de officier van justitie. Maar dan zou er kans bestaan dat P. zonder enige vorm van behandeling weer terug de maatschappij zou komen. Iedere levenslang gestrafte heeft in Nederland het recht dat zijn straf na 25 jaar opnieuw wordt overwogen. Dat wil het OM koste wat kost voorkomen. Dus werd de eis een lange gevangenisstraf plus tbs. Dat betekent dat P. – nadat hij een groot deel van zijn celstraf heeft uitgezeten - verplicht moet meewerken aan een behandeling in een streng beveiligde kliniek.

Licht verminderd toerekeningsvatbaar Vanwege de stoornissen die deskundigen bij P. vaststelden – hij heeft kenmerken van zowel borderline als een antisociale persoonlijkheidsstoornis – vindt justitie hem licht verminderd toerekeningsvatbaar voor zijn daden. Moord – dus het idee dat P. die dag doelbewust op pad ging om een vrouw te verkrachten en te vermoorden – vindt het OM niet bewezen. Wel is er sprake van gekwalificeerde doodslag: P. bracht Faber om het leven omdat hij de verkrachting wilde verhullen. De officier van justitie benadrukte dat de maximale straf voor moord en gekwalificeerde doodslag niet verschilt. De ouders van Faber stellen dat ze het onverdraaglijk vinden dat P. niet de volledige waarheid vertelt Vanmorgen kwamen ook de ouders van Faber aan het woord. Zij beschreven onbeschrijfelijk te lijden door wat er met hun dochter is gebeurd. En stellen dat ze het onverdraaglijk vinden dat P. niet de volledige waarheid vertelt. Zo missen de sieraden van de vrouw nog altijd. Daarbij ook een dierbare ketting die ze van haar vader kreeg. P. zegt niet te weten waar de sieraden zijn. Wat de 25-jarige Faber is overkomen, is het horrorscenario voor elke vrouw, stelde het OM. Ze is in een schemerend bos van haar fiets getrokken en volkomen hulpeloos met geweld verkracht. Daarna moet ze vastgebonden achter op de scooter bij haar verkrachter doodsangsten hebben uitgestaan. “En haar laatste momenten gaan al het voorstellingsvermogen te boven", zei de officier van justitie.

Ongeloofwaardig Dat P. beweert vanuit berouw uiteindelijk te hebben bekend, noemt het OM ongeloofwaardig. Hij deed er juist alles aan om zijn daad te verhullen. Zo verplaatste hij haar lichaam en gebruikte hij chloor in de hoop zijn DNA-sporen uit te wissen. Ook na zijn aanhouding hield P. eerst een paar dagen zijn mond. Daarmee heeft hij het lijden van de familie vergroot, aldus de officier van justitie. “Niet alleen ging de zoektocht door. Tegen de tijd dat Anne werd gevonden, was haar lichaam vrijwel onherkenbaar toen haar dierbaren afscheid van haar wilden nemen.” Vanmiddag komen de advocaten van P. aan het woord. Daarna is het aan de verdachte om het laatste woord te voeren, zoals gebruikelijk tijdens rechtszaken.

Lees ook: Michael P. probeerde vooral moord op Anne Faber uit te wissen Tijdens de eerste ochtend van de rechtszaak tegen Michael P. kwamen de feiten aan bod. Wat gebeurde er die vrijdag 29 september 2017 dat hij Anne Faber verkrachtte en vermoordde?