Straf voor belagers Sylvana Simons leidt tot nieuwe regels internet

De veroordeelden kregen straffen opgelegd die variëren van werkstraffen van tachtig uur tot boetes van 450 euro. Eén verdachte werd vrijgesproken, een minderjarige verdachte hoort zijn vonnis vanmiddag achter gesloten deuren.

Geen mening

Volgens de rechter zijn hun opmerkingen op Facebook geen vrijblijvende ‘meningen’, maar hebben de reaguurders zich schuldig gemaakt aan opruiing, bedreiging, belediging en discriminatie. Met dit vonnis ontstaan er als het ware nieuwe regels voor het verkeer op sociale media.

Volgens de rechtbank kan niet alles worden ‘gepost’, maar geldt ook op sociale media dat de vrijheid van meningsuiting begrensd is. In geval van de beschimping van Simons zijn die grenzen volgens de rechtbank overschreden. Zij kreeg in mei vorig jaar op met name Facebook een stortvloed aan verwensingen over zich heen, nadat ze bekend had gemaakt zich namens DENK kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Een jaar eerder werd ze al mikpunt van woede en spot toen ze zich in de discussie over Zwarte Piet mengde.