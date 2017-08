Storm Harvey zwakt af, maar dodental blijft stijgen

Een vrouw wordt bij Houston uit een reddingsboot getild. © REUTERS

Het aantal officiële doden door de storm zal de komende tijd waarschijnlijk toenemen als huizen worden doorzocht en vermisten worden gevonden. De brandweer in Houston gaat van deur tot deur om te kijken of er nog mensen in ondergelopen huizen zitten. 17 mensen worden officieel vermist. Amerikaanse media berichten dat lichamen worden gevonden nu het water zakt. In Houston is een auto ontdekt met een overleden echtpaar en hun omgekomen vier kleinkinderen. De wagen waarin ze zaten werd van een brug gesleurd.

Lees verder na de advertentie

Drinkwater wordt ingezameld voor de slachtoffers. © EPA

De afgelopen dagen zijn 32.000 mensen gevlucht voor de overstromingen die volgenden op de hevige wind en ongekende neerslag. Hulp komt op gang, maar het is nog lastig om hulpgoederen naar de getroffen gebieden te krijgen. De Amerikaanse marine stuurt twee oorlogsschepen naar Texas die zijn gevuld met drinkwater, voedsel en mariniers. De hulp van de Mexicaanse regering, die heeft aangeboden boten, voertuigen en voedsel te leveren, is in dank aanvaard, aldus de Texaanse gouverneur.

Vrijdagnacht kwam het noodweer als orkaan aan land, de dagen erna bleef de tropische storm boven de kustgebieden hangen en woensdagnacht zwakte Harvey af tot tropische depressie. Boven het oosten van Texas en het westen van Louisiana regent het nog hevig. Houston begint donderdag met het hervatten van openbaar vervoer en vuilophaaldiensten. De eerste lijnvlucht sinds orkaan Harvey is woensdag vertrokken. Het vliegveld in Houston was dagen dicht als gevolg van de stormschade en overstromingen. Ook de haven van Houston gaat mogelijk snel weer open.

Gevluchte inwoners worden opgevangen in een meubelwarenhuis. © AFP

Texas heeft misschien wel veel meer dan 125 miljard dollar (105 miljard euro) nodig van de Amerikaanse regering om er weer bovenop te komen na Harvey. Dat heeft gouverneur Greg Abbott woensdag gezegd tijdens een persconferentie. Volgens Abbott heeft Harvey een nog grotere impact dan orkaan Katrina, die in 2005 huishield in New Orleans. De overheid kwam toen met 125 miljard over de brug voor de wederopbouw. Gezien de omvang van de schade in Houston en verre omstreken denkt Abbott dat er nu nog aanzienlijk meer nodig zal zijn.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.