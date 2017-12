Storm en overstromingen eisen ruim 200 levens op Filipijnen

Vooral de provincie Lanao del Norte is zwaar getroffen. Tot zaterdagavond zijn daar zeker 127 mensen omgekomen. Circa zeventig mensen worden in die provincie nog vermist.

Door de zware regenval tijdens de storm werden aardverschuivingen veroorzaakt. Ook ontstonden grote overstromingen. In het dorpje Anungan werden zeker dertig mensen door het water meegesleurd, aldus de Britse zender Sky News.

Luchtfoto van de overstroomde gemeente Kabacan, op het zuidelijke Filipijnse eiland Mindanao na de Tropische storm Tembin. © AFP

In de stad Sibuco spoelden ongeveer honderd vissershutten weg. Burgemeester Bong Edding van Sibuco wijt de aardverschuivingen grotendeels aan de ontbossing die in de regio plaatsvindt. Hij zei dat de afgelopen jaren veel te veel hout is gekapt in de bergen bij Sibuco.

Volgens het Rode Kruis zijn zo'n 70.000 mensen ontheemd geraakt. Medewerkers van het Filipijnse Rode Kruis proberen mensen in nood te bereiken en ze te voorzien van water, voedsel en tijdelijk onderdak. Aan tienduizenden mensen in evacuatiecentra zijn al warme maaltijden verstrekt.