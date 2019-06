Storing KPN verholpen, 112 is weer volledig bereikbaar

Het alarmnummer was ruim drie uur uit de lucht. Bij klanten van KPN liggen sinds 16.00 uur vaste en mobiele telefonie eruit. Mobiele data en vast internet werkten wel, dus klanten konden elkaar bellen via diensten als Skype en WhatsApp.

Lees verder na de advertentie

De precieze oorzaak is nog niet bekend, maar de storing zou veroorzaakt zijn door een probleem in het 4G-gedeelte van het KPN-netwerk. “Bellen lukt, tot dusver, wel wanneer 4G uit wordt gezet, belangrijk is wel dat de gesprekspartner dit ook doet”, liet het bedrijf op een klantenforum weten.