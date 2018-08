Storing en vertragingen op Schiphol door kabelbreuk

Een zwaar beschadigde kabel is de reden dat vliegverkeer op Schiphol voor de tweede keer in twaalf dagen is ontregeld. Maandagavond ontstond er een technische storing aan het back-up communicatiesysteem in de verkeerstorens op Schiphol. Vanmorgen is die storing nog altijd niet geheel verholpen. Gedurende de dag verwacht Schiphol nog vertragingen op inkomende vluchten. De luchthaven adviseert reizigers om actuele vertrektijden te controleren bij hun vliegmaatschappij

Lees verder na de advertentie

Graafwerkzaamheden op het terrein van Schiphol zijn de oorzaak van de kabelbreuk. Onderzoek hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog in volle gang laat Schiphol weten. Op dit moment werken technici aan het herstel van de kabel, hoe lang dit nog gaat duren is onbekend.

Schiphol onderzoekt of het de 24-uursstaking van beveiligers via een rechtszaak kan afwenden

Door de storing werd maandagavond uit veiligheidsoverwegingen een landingsbaan afgesloten. Zeker honderd uitgaande vluchten liepen vertraging op. Ook tientallen arriverende vluchten kwamen met vertraging binnen op Schiphol, maar er hoefde volgens een woordvoerder van de luchthaven geen enkele vlucht te worden geannuleerd. De luchtverkeersleiding kan in het geval van storingen gebruik maken van speciaal ingerichte wachtgebieden waar vliegtuigen langer kunnen cirkelen. Hierna mogen de vliegtuigen op volgorde van binnenkomst alsnog landen op Schiphol.

Staking Het is de tweede storing in korte tijd bij de Luchtverkeersleiding. Op 15 augustus was er tijdelijk geen inkomend en uitgaand vliegverkeer mogelijk op de luchthaven bij Amsterdam. Toen lag het communicatiesysteem plat en vielen verkeersleiders terug op het back-upsysteem waar nu problemen mee zijn. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft de storing van gisteren niets te maken met de vorige calamiteit. De volgende verstoring op Schiphol staat voor dinsdag 4 september gepland. Beveiligers op de luchthaven gaan dan de hele dag staken, ze eisen een loonsverhoging van drie procent, gunstigere roosters en meer zekerheid. Voor Schiphol zou die staking ‘verstrekkende gevolgen’ hebben, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. De luchthaven onderzoekt of het de 24-uursstaking van de beveiligers via een rechtszaak kan afwenden. “Iedereen die vliegt moet door de securitycontrole, als dat niet mogelijk is, kun je niet vliegen.” De staking zou zo’n 200.000 reizigers kunnen treffen. Volgens vakbond FNV gaan de stakingen gewoon door. Binnenkomende vluchten en reizigers die op doorreis zijn worden ontzien, reizigers die op dinsdag willen vertrekken worden door de vakbond aangeraden een alternatief te zoeken.

Lees ook: