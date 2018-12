Stoppen met cross? Krumins twijfelt nog

Om nog een keer te genieten van een grote crosswedstrijd in eigen land staat de winnares van EK zilver op de 10.000 meter weer met haar spikes in de modder. Het veld is kletsnat door de vele regenbuien. De feloranje sokken van Krumins zijn na één ronde al bruin van de modder. Krumins gaat snoeihard af. Het doel is goud, want zij loopt niet meer voor zilver. Ze wil winnen, of keihard afgaan. In deze fase van haar carrière is ze niet meer tevreden met wedstrijden waarin ze geen risico neemt.

Krumins heeft niet voor niets de bijnaam gekregen van een ‘stervende zwaan’. Geen atlete lijdt zo mooi als de 32-jarige geboren Nijmeegse. Zo ook in Tilburg. In de bochten glijdt ze regelmatig uit, zoals dat gaat op het parcours van 8,3 kilometer langs het bos. Soms grijpt ze een hekje vast, andere keren komt ze bijna tot stilstand, om daarna weer aan te moeten zetten. “Dat maakt het zo zwaar”, zegt ze na de wedstrijd. “Maar ook heel mooi. Voor het publiek is het een show. Op de baan zitten de toeschouwers veel verder weg. Hier staat iedereen super dichtbij. Die sfeer heb ik wel gemist.”

Oranje fakkel Publiek in bergschoenen en laarzen moedigt haar vanachter de hekken aan. Er wordt een oranje fakkel aangestoken. Krumins loopt lang op een derde plek, maar wordt in de eindfase ingehaald door de Noorse Karoline Bjerkeli Grøvdal. De Turkse Yasemin Can pakt voor de derde keer op rij de Europese titel. Zilver is voor de Zwitserse Fabienne Schlumpf. Krumins is heel erg teleurgesteld. “Ik ging tot het gaatje, maar in de laatste ronde was het op. Die Noorse zat de hele tijd achter me. Dat was geen verrassing, ik wist precies wat er gebeurde.” Ze kent het van vorige races, waar Grøvdal ook lang achter de nummer drie bleef hangen om er op het laatst voorbij te gaan. “Ze loopt ieder jaar voor brons. Ik snap niet dat je daar tevreden mee kan zijn. Je kijkt dan helemaal niet of je meer kunt doen.” Zelf weigert Krumins, die als atlete furore maakte onder de naam Kuijken tot ze in het huwelijksbootje stapte, op die manier te racen. Ze wordt dan liever vierde, al ‘had ze hier van tevoren absoluut niet voor getekend’. “Als ik het over moest doen, had ik het net zo gedaan. Dit is hoe ik wil lopen.”