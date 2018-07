Stofhappen en vallen op de kasseien

Er zijn 101 scenario’s waarop de rit vandaag kan eindigen, zei Tom Dumoulin voorafgaand aan de kasseien-etappe in de Tour de France, de rit waar de klassementsrenners met een volgens hem ‘haat-liefdeverhouding’ naar uitkeken. “En het wordt scenario 102.”

Een verslag van scenario 102 per kilometer, aftellend naar de finish.

156 kilometer De steentjes in startplaats Arras zijn de eerste kasseien waarover moet worden gereden. Richie Porte, de klassementsman van BMC, heeft er zin in. “Ik ben er meer klaar voor dan je er klaar voor kunt zijn.” Ook Niki Terpstra kan niet wachten: “Ik vind het leuk. Als je dat niet vindt, ga je het zwaar krijgen vandaag.” Op de route naar Roubaix liggen namelijk vijftien kasseistroken, totaal ruim 21 kilometer. Opeens ligt Niki Terpstra ook op de grond. Hij komt in contact met ­een andere renner vlak voor een bocht naar links. Zijn helm breekt bij de val

146 kilometer Er zijn weinig kasseien geweest of diezelfde Porte is al uit de Tour. Hij komt in botsing met een toeschouwer en heeft een gebroken sleutelbeen. Hij is de eerste favoriet die wegvalt in het klassement.

108 kilometer De eerste keer dat Romain Bardet met een lekke band aan de kant komt te staan. De Fransman moet over de hele etappe liefst vijf keer stoppen. Dat hij uiteindelijk maar zeven seconden verliest, vindt hij zelf onbegrijpelijk. “Dit was gekkenwerk. Ik wist dat het uitdagend zou worden, maar zó? Nee.”

107 kilometer Bauke Mollema valt. Gelukkig krijgt hij snel een fiets van Koen de Kort. Later zou hij nog een keer van fiets wisselen, maar dan met Michael Gögl. Speciaal voor vandaag heeft Trek, Mollema’s team, andere fietsen ingezet. Het zijn fietsen met een schakelsysteem midden op het stuur. Zo hoeven ze op de hobbelige stenen hun handen niet te verplaatsen.

58-54 kilometer Het lijkt even mis te gaan bij de Nederlanders. Zowel Steven Kruijswijk als Mollema rijden lek. Zij kunnen redelijk snel weer aansluiten. Kruijswijk heeft alleen Gesink als steun (de rest van het team op Primoz Roglic na helpt Groenewegen – zie de andere pagina), Mollema is wel goed omringd.

45 kilometer Niemand blijft gespaard van enige vorm van ongemak. Chris Froome is deze keer betrokken bij een valpartij. Een ploeggenoot valt en de Brit duikelt over hem heen. Een fotograaf van The Guardian staat precies op de goede plek en maakt een van de foto’s van de dag. Trek Segafredo-renner John Degenkolb op het erepodium. © EPA

15 kilometer De beslissing is gevallen. Greg van Avermaet, Yves Lampaert en John Degenkolb zijn er met zijn drieën vandoor gegaan op de een-na-laatste strook. Zij gaan bepalen wie er wint in Roubaix.

3,6 kilometer Tom Dumoulin probeert nog een keer weg te rijden. Als een van de weinigen is hij ongeschonden over de kasseien gekomen, op wat stof in zijn mond na. Iedereen werd slechter, zegt hij achteraf. “Behalve ik.” De poging is een manier om ervoor te zorgen dat onder meer de achterblijvers Uran, Landa en Bardet niet terug kunnen komen. Want daarover is Dumoulin wel teleurgesteld: hoe chaotisch de etappe ook was, op Uran na verloor geen klassementsrenner uiteindelijk meer dan zeven seconden. Met de bergen voor de deur, waar Dumoulin zichzelf minder als kanshebber ziet, heeft hij te weinig tijd gepakt.