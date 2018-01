Stoch weer topfavoriet voor olympisch goud

Hij kwam, sprong, en overwon. Vier keer achter elkaar. De Poolse skispringer Kamil Stoch won zaterdag tijdens het Vierschansentoernooi ook op de vierde schans in het Oostenrijkste Bischofshofen. Stoch was eerder in de week al de beste in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen en Innsbruck. Daarmee treedt hij in de voetsporen van de Duitser Sven Hannawald, die zestien jaar geleden de eerste skispringer was die het voor elkaar kreeg om het verste te springen op alle vier de schansen. Daarna gebeurde dat nooit meer, tot zaterdag.

Na zijn sprong van 137 meter liet Stoch zich met de benen wijd op zijn rug vallen, waarna de coaches van de 30-jarige Pool zich op hem stortten. De vederlichte springer werd vervolgens op de schouders gehesen om juichend, met de ski's in de handen, het publiek te groeten.

Bijzondere club

Zijn voorganger Hannawald (43) verliet zijn commentaarpositie om zijn opvolger te feliciteren met zijn lidmaatschap van een bijzondere club. "De meest exclusieve club ter wereld, met maar twee leden", aldus Hannawald. De Duitser was lyrisch over de prestatie van Stoch. "Het is sensationeel, niet te beschrijven. Kamil weet waarschijnlijk nog niet wat hem is overkomen. Dat besef komt vanzelf wel."

In eigen land was de Pool, die in 2014 werd gekozen tot atleet van het jaar en die verkiezing gisteren vlak na zijn eindzege weer won ten koste van de voetballer Robert Lewandowski, al een groot sportman. Hij veroverde in Sotsji twee olympische titels , op de grote en de normale schans. De atleet, die werd geboren in het Zuid-Poolse Zakopane, heeft 22 wereldbekerzeges op zijn naam staan. Maar dit seizoen had hij tot het begin van de 66ste editie van het Vierschansentoernooi nog geen overwinning geboekt.

Met zijn bijzondere prestatie is Stoch toch weer de uitgesproken favoriet voor olympisch goud op de Winterspelen over een maand in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, waar hij zijn titels gaat verdedigen.