Stint mag weer de weg op na enkele aanpassingen

Stints en andere zogenoemde bijzondere bromfietsen moeten voortaan met een extra rem worden uitgerust. Ook mogen er straks maximaal acht personen met de voertuigen vervoerd worden en de zittende passagiers moeten een gordel om.

Met deze aanpassingen voor de ­bijzondere bromfietsen kwam minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat vandaag. De aanleiding voor deze eisen is het ­ongeluk met een Stint op 20 september vorig jaar in Oss. Bij de aanrijding op een spoorwegovergang kwamen vier kinderen om het leven.

Enkele weken na dat fatale incident werden alle Stints van de weg gehaald, omdat de overheid de veiligheid ervan niet kon garanderen. De Stints die al in omloop zijn, zullen eerst aan de nieuwe richtlijnen moeten worden aangepast, voordat ze weer gebruikt mogen worden. Andere bijzondere bromfietsen hoeven niet meteen omgebouwd te worden; de nieuwe regels gaan pas gelden voor nieuwe modellen die op de markt komen. Op dit moment zijn er nu zestien types bijzondere bromfietsen in Nederland in omloop.

De fabrikant van de Stint maakte onlangs bekend dat hij zijn al verkochte Stints zal aanpassen aan de nieuwe regels. De Stint wordt vaak gebruikt door kinderdagverblijven. Hij hoopt dat die na de aanpassingen vanaf het nieuwe schooljaar weer de weg op kunnen.

De minister kondigde verder aan dat het toezicht op de bromvoertuigen zal veranderen. De RDW, de overheidsdienst die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en ­rijbewijzen verzorgt, zal gaan controleren of de vervoersmiddelen aan alle technische eisen voldoen. Per voertuig gaat de RDW een inschatting ­maken van de risico’s, onder meer op basis van eerdere incidenten en klachten. Ook zal de dienst een jaarlijkse controle doen en steekproeven ­nemen bij producenten. Tot nu toe was er nauwelijks toezicht op bijzondere bromfietsen.

Onderzoeksraad De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet nog onderzoek naar het ongeval met de Stint in Oss. Als de resultaten daarvan bekend zijn, zal Van Nieuwenhuizen waarschijnlijk nog eens enkele aanpassingen doen aan de regelgeving. In de brief aan de Kamer kondigt ze aan dat zij wil dat voor ­bestuurders van bromfietsen die ­gebruikt worden voor personen­vervoer, een autorijbewijs verplicht wordt. Ook overweegt ze een kentekenplicht voor de voertuigen in te voeren. Daarvoor is een wetswijziging nodig. De minister schrijft dat zij zo snel mogelijk met de Tweede Kamer in ­debat wil, zodat de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Op zijn vroegst zal dit op 1 april zijn.

De politiek wilde innovaties zoals de Stint, geen regels Dat niemand controle had op de Stint was een keuze van kabinet én Kamer. De politiek wilde innovaties niet tegenwerken.