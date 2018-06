Stik je langzaam als je slaapt met je hoofd onder de dekens?

Zijn vrouw zegt dat het ongezond is, maar zelf ziet de lezer die graag met zijn hoofd onder de dekens slaapt het probleem niet zo. Hij slaapt al zo van kinds af aan. Het geeft de lezer een veilig gevoel en het is lekker warm. Dat er in uitgeademde lucht wat minder zuurstof zit, daar maakt hij zich geen zorgen om. De echtgenote krijgt het er wél plaatsvervangend benauwd van en ze willen beiden weten: wie heeft er gelijk?

Bij het inademen krijgt een mens zo'n 21 procent aan zuurstof binnen. Daar verbruikt zijn lichaam 5 procent van zodat de uitgeademde lucht ongeveer 16 procent bevat. Dat is lager, maar volgens de lezer niet gevaarlijk lager. Toch ligt hij de hele nacht onder de dekens, bouwt dat zuurstofgehalte niet steeds verder af?

KNO-arts Mark Friebel moet zeggen dat hij hier nooit vragen over krijgt. En dat terwijl hij toch nauw betrokken is bij het slaapwaakcentrum van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. In elk geval weet hij: ook bij de meest geringe daling van zuurstof in het bloed slaat je lichaam al alarm. "Echt wakker word je niet, maar je komt wel uit die diepe slaap. Om even te verliggen tot het probleem verholpen is." Net als dat je je omdraait als je op een kreukel ligt. "Dus als meneer echt te weinig zuurstof binnen zou krijgen onder de dekens, zorgt zijn lijf er zelf wel voor dat hij zijn hoofd eronderuit haalt."

Zelfs matrassen zijn tegenwoordig vaak zo luchtig dat je er doorheen ademt. Voor baby's die zichzelf niet goed kunnen omdraaien als ze op hun buik liggen en het gezicht per ongeluk in het matras begraven.

Maar vooruit, hij zou het kunnen vergelijken met slaapapneu, een ademstop tijdens de slaap vanwege een terugzakkende tong die de keel afsluit. Daar is immers wel veel onderzoek naar gedaan en op lange termijn geeft dat lagere zuurstofgehalte in het bloed kans op hart- en vaatziekten. Maar meerdere keren per uur meer dan tien seconden geen adem krijgen is toch echt wat anders dan onder een deken liggen. "Zeker omdat die dekens juist ontworpen zijn om lucht door te laten."

Dat lijkt Friebel sterk, al bekent hij dat er weinig wetenschappelijke literatuur bestaat over dekens over je hoofd. Wel weet hij dat huismijt alleen een probleem vormt voor hen die er allergisch voor zijn. Voor de rest van de mensen geldt dat het wel héél stoffig moet zijn wil je daar last van krijgen, al heeft goed ventileren wel de voorkeur.

Op internet vind je sites die het wat minder rooskleurig voorschotelen. Van slapen onder de dekens zou je hersenschade krijgen, Alzheimer of anders wel last van alle huismijt die je zo feitelijk tegen de neus drukt.

Lepeltje-lepeltje

Om het best te blijven doorademen is het devies op de zij te slapen. Dat doet de briefschrijver in elk geval goed, hij ligt graag lepeltje-lepeltje met zijn vrouw. "Maar dat gaat wel echt over ademhalen, want voor elke klacht is weer een andere slaaphouding aan te raden. Bij hartfalen moet je op je rechterzij slapen, maagklachten op linkerzij en bij rugklachten op je rug."

Eén ding dan misschien, waardoor een deken over je hoofd toch niet zo handig is: het kan te warm zijn waardoor je minder goed slaapt. "Je lichaam koelt 's nachts idealiter een graad af, dan val je het snelst in slaap. Ik kan me voorstellen dat als de dekens ook nog eens strak zijn ingestopt aan de zijkant, de temperatuur daaronder flink oploopt. Maar ik stel me tegelijkertijd voor dat de lezer er in dat geval wel wat aan had gedaan."

In Het Consult beantwoorden experts wekelijks gezondheidsvragen van lezers. Hier leest u eerdere afleveringen. Zelf een gezondheidsvraag stellen? Mail naar gezondheid@trouw.nl.