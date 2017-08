Stichting stelt bevingsclaims van Groningers veilig

Dat was nodig omdat de wettelijke termijn voor aansprakelijkheid over enkele dagen verjaart. Een schadeclaim kan dan niet meer aan de rechter worden voorgelegd.

Lees verder na de advertentie

Vooral de Groningers die zijn getroffen door de zware aardbeving op 16 augustus 2012 bij het dorp Huizinge, ten oosten van Middelstum, lopen risico dat een claim bij de rechter niet meer in behandeling kan worden genomen, als zij vinden dat de overheid en de Nam hun toezeggingen van een 'ruimhartige vergoeding' niet nakomen. De aardbeving in Huizinga was met een kracht van 3,6 de zwaarste ooit gemeten in Groningen. De vele schademeldingen kwamen uit een groot gebied rondom het epicentrum.

Stap één is het voorkomen dat zij door verjaring straks geen rechten meer hebben

Verjaring Een advocatenkantoor heeft gisteren namens de stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade de demissionaire minister Kamp (economische zaken) en premier Rutte een brief gestuurd waarmee de verjaring van claims wordt tegengehouden. Ook de Nam kreeg zo'n brief. Tekst loopt door onder afbeelding Stutwerk bij een woning in Bedum. © anp In het stichtingsbestuur zitten bewoonster Annemarie Heite, ingenieur Willem Meiborg en juriste Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. "Veel Groningers en ook mensen net buiten de provincie leven nog steeds in financiële onzekerheid, voelen zich onveilig, niet gehoord en gevangen in een uitzichtloze situatie, waarop ze zelf geen invloed meer hebben. Voor hen is de stichting opgericht", aldus een toelichting. "Stap één is het voorkomen dat zij door verjaring straks geen rechten meer hebben", legt Minnesma uit.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.