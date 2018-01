Steve Bannon vertrekt ook bij Breitbart

De site meldt het vertrek van de voorzitter zelf. Directeur Larry Solov bedankte Bannon voor zijn bijdragen en de belangrijke rol die hij speelde in het bedrijf.

Bannon kreeg recentelijk een storm aan kritiek over zich heen vanwege uitspraken die in het boek 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' aan hem werden toegeschreven. Hij zou zich onder meer kritisch hebben uitgelaten over de kinderen van Trump.

Bannon zou dochter Ivanka 'oliedom' hebben genoemd. Donald Trump Jr. leek kritiek te krijgen vanwege zijn deelname aan een omstreden bijeenkomst met een Russische advocate. Bannon zou die vergadering 'verraderlijk' en 'onpatriottisch' hebben genoemd.