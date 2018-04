Sterker Groningen laat onmachtig Ajax ontsnappen

Rechtsback Kristensen hobbelde onopvallend rond, op de andere flank had Tagliafico last van een off-day en in het centrum liepen De Ligt en de weer in genade aangenomen Veltman elkaar in de weg. Geen wonder dat de nadruk op de reddingen van Onana kwam te liggen. Maar ook de keeper uit Kameroen was volstrekt kansloos toen Groningen binnen het kwartier op voorsprong kwam. Eerst liet Kluivert zich de bal eenvoudig ontfutselen door Te Wierik, vervolgens was het Mahi die Veltman met een simpele beweging te kijk zette. Op diens voorzet reageerde De Ligt dermate laat, dat Van Weert bij de eerste paal de bal ongehinderd in kon schieten.

Op een dag waarop stil werd gestaan bij de 75ste geboortedag van het veel te vroeg overleden clubicoon Tonny van Leeuwen, trok een andere keeper de aandacht naar zich toe. André Onana bleek een te grote sta-in-de-weg te zijn voor de Groningse spitsen en revancheerde zich hiermee voor zijn flater die Ajax vorig seizoen in het NordLease Stadion de overwinning kostte. Nu stopte hij een strafschop van Mahi en lag hij ook op andere momenten in de juiste hoek om te voorkomen dat de achterstand van zijn elftal al voor rust onoverbrugbaar was. Een betere tegenstander dan FC Groningen had wel raad geweten met de continue stroom aan kansen die het gebrek aan een functionerende verdedigingslinie opleverde.

Want de praktijk sprak zondag een ander verhaal. Die vertelde het relaas van een onmachtig Ajax dat zonder een adequaat strijdplan en zonder maar een sprankje beleving dacht het klusje wel te klaren. Met deze instelling hoeft Ajax over twee weken, wanneer PSV op 15 april de tegenstander is, niet eens af te reizen naar Eindhoven. Kans op kans kreeg FC Groningen om de wedstrijd al in een vroeg stadium te beslissen, maar zelfs een penalty was niet besteed aan de noorderlingen.

Op het gebied van wederopstandingen zijn we met Pasen wel wat gewend, maar de herrijzenis van Ajax behoorde zondag tot de buitencategorie. Bijna de hele wedstrijd deed het geploeter van het elftal van coach Erik ten Hag pijn aan de ogen, maar omdat FC Groningen weigerde de vaak riante kansen te benutten, had Ajax aan twee bevliegingen genoeg om de achtervolging op PSV, in ieder geval op papier, levend te houden.

In de slotfase was de deceptie voor de thuisploeg compleet. Nu verrichtte Kluivert het voorwerk en mocht Huntelaar de trekker overhalen. Voor de spits van Ajax leek het vijandelijke doel gaandeweg het duel steeds smaller te worden, maar nu wist hij het gaatje feilloos te vinden. De beslissende goal had de impact van een lichte aardbeving op de Groningers van wie sommigen wanhopig ter aarde neerzegen.

Zo bleef Ajax, zonder zelf ook maar een minuut te overtuigen, in de wedstrijd, en zag het ook tot eigen verbazing het duel opeens kantelen. Omdat hij met links enkel afzwaaiers produceerde, probeerde Ziyech in de 65ste minuut maar eens een voorzet met rechts die prompt het hoofd bereikte van Kluivert. Van dichtbij liet de Oranje-debutant Padt kansloos.

Ook na rust deed het tweetal meer fout dan goed. Ajax’ aanvoerder haalde het einde van de wedstrijd niet na een domme tweede gele kaart, de aanvallende middenvelder van Groningen bleef op beslissende momenten grossieren in verkeerde keuzes. Zoals meerdere van zijn teamgenoten eenmaal in de buurt van Onana aangekomen, geen idee hadden wat ze met de geboden ruimte aan moesten vangen.

Met Veltman en Mahi zijn de namen genoemd van de grootste schlemielen van de middag. De eerste, niet in de beste periode van zijn leven, zoals hij het zelf na afloop van de wedstrijd treffend omschreef, stond met een handsbal ook aan de basis van de strafschop die de wedstrijd al voor rust had kunnen beslissen. Ajax trof het dat schlemiel nummer twee de penalty veel te zwak inschoot.

‘Als we één wedstrijd hadden moeten winnen ...’

De beste wedstrijd van het seizoen afleveren en toch met lege handen staan. De teleurstelling was groot aan Groningse zijde na een duel dat een zege had moeten opleveren gezien het grote aantal kansen dat de thuisclub had gecreëerd. “We domineerden de wedstrijd, kregen kans op kans”, analyseerde keeper Padt. “Als we één wedstrijd hadden moeten winnen dit seizoen, was het deze. Onana heeft ze op de been gehouden.”

Ook bij trainer Ernest Faber was de teleurstelling groot, al had hij genoeg zaken gezien die zijn afscheid in Groningen – Faber wordt deze zomer opgevolgd door Danny Buijs – nog enige glans moeten gaan geven. “We zijn nog niet helemaal veilig, maar als ik de energie en de inzet van vandaag zie, kan ik alleen maar tevreden zijn. Als we de komende weken zo blijven voetballen, gaat ons dat zeker punten opleveren.”