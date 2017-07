Sterker dan ooit jaagt Federer op nummer 8

Twee dagen na de tiende triomf van Rafael Nadal stond Roger Federer in Stuttgart de pers te woord. Uiteraard kwam de fantastische prestatie van de Spanjaard in Parijs ter sprake. Federer zei het Franse grandslamtoernooi slechts zijdelings te hebben gevolgd, maar een ding wist hij zeker: "Tegen Nadal in deze vorm op gravel was ik ook kansloos geweest".

Federer ontkende dat de zege van Nadal op Roland Garros een inspiratie voor hem was in de aanloop naar Wimbledon. "Er is niets veranderd, alleen dat Nadal met meer zelfvertrouwen naar Londen komt en dat is slecht nieuws", zei hij. Federer begreep de gedachte achter de vraag wel: is hij in staat om na zijn laatste succes in Londen in 2012 Wimbledon voor de achtste keer te winnen?

Uitglijder

In Stuttgart begon de bijna 36-jarige Federer met een uitglijder aan het grasseizoen. In zijn eerste partij na een pauze van tien weken verloor hij van Tommy Haas. Dat weeffoutje streek hij een week later glad met zijn negende titel in Halle. Zonder een set in te leveren en na een masterclass in de finale tegen Alexander Zverev, de Duitse nummer tien van de wereld.

"Ik moet toegeven dat ik na het verlies tegen Haas wel even twijfelde", zei Federer na zijn zege in Halle op de website van de ATP. "Het was voor het eerst in vijftien jaar dat ik een openingsronde op gras verloor en dat deed wel wat met me. Ik ben blij met de manier waarop ik het hier heb rechtgetrokken. Stuttgart is vergeten, ik kijk vooruit en ik heb mezelf eraan herinnerd dat ik best aardig kan tennissen op gras."

In een geheel andere hoedanigheid dan vorig jaar, zowel fysiek als mentaal, heeft Federer zich in Londen gemeld. Twaalf maanden geleden werd hij op Wimbledon geteisterd door een kapotte knie en een pijnlijke rug. Na het verlies in de halve finales tegen Milos Raonic haalde Federer een streep door alle sportieve verplichtingen. Lichaam en geest hadden rust nodig - twijfels over een naderend einde van zijn carrière waren gezaaid.