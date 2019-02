Sterke stijging van antisemitisme in Frankrijk en Duitsland

Het aantal incidenten dat samenhangt met antisemitisme is het afgelopen jaar sterk gestegen in Frankrijk en Duitsland. Beide landen maakten deze week cijfers bekend. In Duitsland zouden 1646 misdrijven in 2018 te maken hebben met haat jegens Joden, aldus statistieken die verschillende Duitse media publiceerden. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal incidenten waar geweld aan te pas komt is zelfs met 60 procent gestegen.

In Frankrijk bedraagt de stijging liefst 74 procent. In 2018 werden 541 incidenten gemeld die samenhingen met antisemitisme, terwijl het een jaar eerder nog ging om 311. “Antisemitisme verspreidt zich als vergif”, zei de Franse minister van binnenlandse zaken Christophe Castaner deze week tijdens een herdenkingsdienst voor een Joodse man, Ilan Halami, die in 2006 werd doodgemarteld. Twee bomen die ter nagedachtenis aan zijn dood werden geplant, werden afgelopen weekend vernield.

Simone Veil De minister beschuldigt geen specifieke groeperingen van het toegenomen geweld jegens Joden, maar de onderminister van buitenlandse zaken ziet wel een link met de opkomst van de gele hesjes. Sebastian Lecornu zegt dat sommige gele-hesjes-demonstranten er extremistische denkbeelden op na houden. “Complottheorieën zijn heel gangbaar onder hen”, aldus Lecornu. Sinds de anti-overheidsprotesten van november zijn er verschillende antisemitische incidenten gemeld. Afgelopen weekend werd niet alleen de herdenkingsplek van Halami vernield, ook brievenbussen met de beeltenis van Simone Veil werden beklad met swastika’s. Veil, die vorig jaar overleed, overleefde Auschwitz en maakte zich als Frans politica hard voor feministische thema’s als het recht op abortus. De toename van het aantal antisemitische incidenten in Duitsland is niet direct te verklaren, hoewel Joodse organisaties wijzen op de opkomst van extreem-rechtse groepen die haat jegens Joden propageren. Afgelopen jaar heeft de Duitse regering een speciale werkgroep in het leven geroepen die op Duitse scholen voorlichting moet geven en die antisemitisme zo het hoofd moet bieden.

