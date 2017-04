Sterke daling van het aantal stakingsdagen

Werknemers hebben vorig jaar aanzienlijk minder vaak het werk neergelegd dan in 2015. In totaal staakten Nederlanders vorig jaar 19.000 dagen. Dat is 60 procent minder dan in 2015 toen er 47.000 werkdagen verloren gingen.

De cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat vandaag naar aanleiding van de Dag van de Arbeid nieuwe statistieken over arbeidsvoorwaarden publiceert. De daling van 60 procent van het aantal stakingsdagen lijkt te wijzen een dramatische afname van actiebereidheid onder werknemers, maar die suggestie behoeft enige nuance. Het aantal stakingen bijvoorbeeld nam met slechts twee af; van 27 naar 25.

Vorig jaar waren het vooral kleine groepen die het werk neerlegden

Dat er fors minder dagen verloren gingen door werkonderbrekingen, komt door de omvang van de acties. Vorig jaar waren het vooral kleine groepen die het werk neerlegden. Dat is terug te zien in het aantal werknemers dat betrokken was bij een staking. Vorig jaar waren dat er 11.000 terwijl in 2015 nog ruim 42.000 Nederlanders hun taak tijdelijk neerlegden.

Nieuwe cao's De afgelopen twintig jaar is het aantal staking redelijk stabiel met jaarlijks tussen de 20 en 30 werkonderbrekingen per jaar. Het aantal stakingsdagen en betrokken werknemers verschilt wel sterk. Dat heeft te maken met de bedrijfstakken die een nieuwe cao moeten afsluiten. Als in de schoonmaaksector de cao afloopt, leidt dat eerder tot langdurige stakingen dan in bijvoorbeeld de horeca of detailhandel. Conflicten draaien bijna altijd om geld. Het salaris is dan ook voor bijna alle werknemers een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Volgens het CBS vond eind 2015 twintig procent van de werknemers dat zij te weinig verdienen. Vooral agenten en brandweerlieden vinden dat hun lonen omhoog moeten. De politie heeft sindsdien wel een nieuwe cao, waarvoor zij overigens maandenlang actie hebben gevoerd. Het ging daarbij niet om stakingen, maar om bijvoorbeeld niet uitschrijven van boetes. Van de beroepsgroepen die ook ontevreden over hun loon staan chauffeurs, conciërges, horecapersoneel en verkoopmedewerkers hoog op de lijst.

