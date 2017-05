Tennisvriendinnen Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp gunnen elkaar het beste

Ze hebben vrijwel dagelijks contact en steunen elkaar waar mogelijk. De band tussen Richèl Hogenkamp en Kiki Bertens beperkt zich niet alleen tot hun professie, al heeft de tennissport hen wel samengebracht. Ze jagen allebei hun sportieve dromen na, maar ook buiten de tennisbaan voelen de twee leeftijdgenoten een sterke verbondenheid.

De 25-jarige vriendinnen beleefden gisteren een genoegzame dag. Ze haalden allebei de tweede ronde van Roland Garros - een primeur voor Hogenkamp, een 'moetje' voor Bertens na de halve finale van vorig jaar. Na die sportieve triomfen spraken zij vol respect over elkaar. "Zij is een grote steun", zei Hogenkamp over Bertens. "Zij gunt het mij 100.000 procent en dat zie je niet vaak in tennis. Je bent toch ook elkaars concurrent."

Bertens schoot zelfs even vol nadat de huidige privésituatie van Hogenkamp ter sprake kwam. Bij de moeder van de Doetinchemse werd begin dit jaar botkanker geconstateerd en zij zag haar dochter gisteren voor het eerst een partij op Roland Garros winnen. "Ze heeft het pittig. Het is geweldig om te zien hoe ze zich er doorheen knokt. We zijn er altijd voor elkaar, ook in mindere tijden."

Anderhalf jaar geleden besloten Hogenkamp en Bertens om samen met Raemon Sluiter als coach op te trekken. Die combi liep stuk doordat Bertens zich naar de wereldtop toewerkte en een ander schema ging spelen dan Hogenkamp. Inmiddels heeft ook zij een team om zich heen gebouwd met Roel Oostdam als coach. Met de in Parijs al verdiende 70.000 euro kan zij voorlopig fulltime met hem blijven reizen.

Kiki Bertens © EPA

Grandslams Nadat Hogenkamp en Bertens in april in Slowakije het Nederlandse Fed Cup-team behielden voor de wereldgroep, beleefden zij een goed gravelseizoen. Bertens sloot de geslaagde voorbereiding op Roland Garros zaterdag af met de titel in Neurenberg. Gisteren haalde ze na een moeizame start de tweede ronde in Parijs ten koste van de Australische Alja Tomljanovic: 4-6, 6-1, 6-1. Hogenkamp is al veertien partijen ongeslagen op gravel. Ze won de ITF-toernooien in Tunis en Saint Gaudens, overleefde drie kwalificatieronden in Parijs en versloeg gisteren Jelena Jankovic met 6-3 en 7-5. "Toen ik hierheen ging, heb ik gezegd dat die ongeslagen reeks hier wel zou eindigen", zei Hogenkamp. "Laat ik het zo zeggen: het is nu niet mijn doel de halve finales te halen, maar dat dacht Kiki vorig jaar ook niet." Laat ik het zo zeggen: het is nu niet mijn doel de halve finales te halen, maar dat dacht Kiki vorig jaar ook niet Richèl Hogenkamp Door de zege op de Servische voormalige nummer één van de wereld komt Hogenkamp de tophonderd binnen, een lang nagestreefd doel. "Dat willen alle speelsters, want dan kom je direct de grandslams binnen. En 104 staat minder leuk dan 99." Dat ze op de knusse baan acht had gewonnen van de speelster die in 2008 bovenaan de wereldranglijst stond, deed Hogenkamp weinig. "Ze speelde ook niet als de speelster die ze ooit was." Na het snelle afscheid van de huidige nummer één van de wereld Angelique Kerber, de afwezigheid van Serena Williams en Maria Sjarapova en het voortijdige vertrek van Jankovic zijn er in Parijs nog twee speelsters actief die ooit de wereldranglijst hebben aangevoerd: Caroline Wozniacki en Venus Willams. In de derde ronde zijn zij de mogelijke tegenstandsters van Bertens (Wozniacki) en Hogenkamp (Williams). Richèl Hogenkamp versloeg de voormalige mondiale nummer één Jelena Jankovic in twee sets. © EPA

Vooruitzichten Zover is het natuurlijk nog niet, al zijn de vooruitzichten voor de twee Nederlanders op papier niet ongunstig. Bertens ontmoet morgen eerst de jonge Amerikaanse Catherine Bellis, die er gisteren voor zorgde dat de derde Nederlandse speelster in het hoofdtoernooi, Quirine Lemoine, de tweede ronde niet haalde. Bellis, eerder deze maand in Rome kansloos tegen Bertens, versloeg Lemoine met 6-3, 3-6 en 6-1. Er komt dus geen Nederlands onderonsje tussen Bertens en Lemoine, maar wel een derby der Lage Landen tussen Hogenkamp en de Belgische Elise Mertens. Beide speelsters stonden in de proftour nog nooit tegenover elkaar, maar wel in de Nederlandse competitie. In de jaren voordat ik hier in 2016 won, waren de druk en de verwachtingen veel hoger Novak Djokovic Nadat zij zich vorig jaar allebei niet hadden gekwalificeerd voor Roland Garros troffen zij elkaar in de eredivisie. Hogenkamp, van SV Salland, verloor in drie sets van Mertens, van TV De Lobbelaer.

Titelkandidaten winnen eenvoudig Novak Djokovic heeft de eerste klip in Parijs eenvoudig omzeild. Met voor het eerst zijn nieuwe coach André Agassi in de players box won de Servische titelverdediger in drie sets van de Spanjaard Marcel Granollers: 6-3, 6-4 en 6-2. "Ik voelde vooral opluchting toen ik de baan weer opstapte", zei Djokovic. "In de jaren voordat ik hier in 2016 won, waren de druk en de verwachtingen veel hoger." Ook Rafael Nadal kende geen problemen in zijn openingspartij aan de Avenue de la Porte d'Auteuil. De Spanjaard, dit jaar op jacht naar zijn tiende titel op Roland Garros, zegevierde met 6-1, 6-4 en 6-1 over de Fransman Benoit Paire. De volgende horde van Nadal is de Nederlander Robin Haase die hij, beleefd als altijd, een 'gevaarlijke tegenstander' noemde.

