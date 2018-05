Stenen sjouwen is geen fitness

Dat mensen met zware beroepen gemiddeld korter leven, was al bekend. Een van de oorzaken daarvan is dat zij vaker een ongezonde levensstijl hebben. In nieuw internationaal onderzoek zijn werknemers met fysiek zwaar werk vergeleken met mensen die licht inspannend werk doen én een vergelijkbaar voedings- en bewegingspatroon hebben. Daaruit blijkt dat degenen met het zware werk toch een grotere kans hebben op een vroegtijdige dood.

"We horen een leven lang dat bewegen goed is, maar dat kunnen we dus niet meer beweren voor mensen die bewegen op het werk", verduidelijkt Allard van der Beek, hoogleraar epidemiologie van arbeid en gezondheid aan het VU medisch centrum. Onderzoekers van het VUmc hebben informatie van bijna 200.000 werknemers uit dertien landen geanalyseerd. Vandaag worden de uitkomsten openbaar gemaakt in het vaktijdschrift British Journal of Sports Medicine.

Vaker op de bank

In hun vrije tijd zitten bouwvakkers en schoonmakers doorgaans vaker op de bank dan kantoormedewerkers. Ze menen dat wel verdiend te hebben na een hele dag fysiek bezig zijn. Mensen met zware beroepen doen bijna nooit aan sport. Zij zijn nu vergeleken met werknemers die licht inspannend werk doen, zoals in een winkel of in de horeca; die bewegen wel, maar hoeven niet zwaar te tillen en sjouwen. Er is gekeken naar de groep die naast hun werk ook niet sport. Nu blijkt dat zij toch langer leven dan die bouwvakkers of schoonmakers.

In zware beroepen zijn mensen vaak acht uur per dag en vijf dagen per week fysiek bezig; ze kunnen nauwelijks bepalen wanneer ze pauze nemen

Voor mensen met zittend werk geldt weer iets anders, dat is bijna net zo ongezond als fysiek zwaar werk.

Mannen die zwaar inspannend werk doen hebben een 18 procent hogere kans om op jongere leeftijd te overlijden. Bij vrouwen geldt dat niet, waarschijnlijk omdat het zware werk dat zij doen niet net zo zwaar is als wat mannen doen, zegt Van der Beek. Deelnemers geven in de onderzoeken zelf aan hoe zwaar zij hun werk vinden.

De hoogleraar epidemiologie vindt het zeer verrassend dat er zulke grote gezondheidsverschillen zijn bij mannen tussen bewegen in de vrije tijd en op het werk. "Dat zou kunnen liggen aan het verschil in de aard van het bewegen. In zware beroepen zijn mensen vaak acht uur per dag en vijf dagen per week fysiek bezig en kunnen ze nauwelijks zelf bepalen wanneer ze pauze nemen. Dat lijkt in niets op sporten."