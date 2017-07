Stemming Trumpcare loopt vertraging op door operatie John McCain

Donald Trump maakte de afschaffing en vervanging van Obama's gezondheidswet tot een speerpunt van zijn kiescampagne, maar de Amerikaanse president ondervindt veel tegenstand. Mitch McConnell, de Republikeinse leider van de Senaat, heeft 50 ja-stemmen nodig om het voorstel erdoor te krijgen, maar momenteel hebben de Republikeinen slechts een nipte meerderheid in de Senaat van 52 tegen 48 Democraten.



Twee Republikeinse senatoren hebben al laten weten dat ze zich zullen verzetten tegen de herziene wet die donderdag werd voorgesteld. Het is onduidelijk welk effect de afwezigheid van McCain zal hebben op de stemming. De senator had eerder al zijn bezorgdheid omtrent de nieuwe wet geuit, maar heeft nog niet meegedeeld hoe hij wilde stemmen.



De 80-jarige McCain zal de komende week thuis in Arizona moeten herstellen van de operatie. ,,Bedankt Mayo Clinic voor de uitstekende zorg - ik waardeer jullie steun en kijk ernaar uit om weer aan het werk te gaan," tweette McCain zaterdagavond.







