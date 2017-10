Stemlokalen in Catalonië gesloten, meer dan 700 gewonden

De meeste stembureau's zijn rond acht uur 's avonds gesloten. Enkele bureaus waar nog mensen aan het stemmen waren bleven iets langer open. Verschillende stemlokalen hebben de stemformulieren overgedragen aan de Catalaanse politie.

De Spaanse premier Mariano Rajoy zei vanavond dat er geen referendum heeft plaatsgevonden. "Vandaag heeft geen officieel referendum over zelfbeschikking plaatsgevonden in Catalonië. Onze wetten gelden nog steeds", zei hij in een toespraak op de Spaanse televisie.

Hij noemde het referendum een "aanval op de Spaanse rechtsstaat, waartegen de staat streng heeft opgetreden". "Wij zijn onze verplichtingen nagekomen en hebben gehandeld volgens de wet.", aldus de premier.

De Spaanse politie doet er al de hele dag alles aan het stemmen onmogelijk te maken. Daarbij werden ook knuppels en rubberen kogels gebruikt. Dat laatste gebeurde tijdens een poging door een barricade van demonstranten te breken. Op videobeelden is te zien hoe de oproerpolitie in Girona inslaat op voorstanders van het referendum.

Gerechtvaardigd De Spaanse minister van buitenlandse zaken, Alfonso Dastis, zei vanavond het geweld dat door de Spaanse politie is gebruikt te betreuren, maar noemde het ook gerechtvaardigd. "Als mensen de wet blijven negeren en iets doen dat herhaaldelijk verboden is, moet de politie de wet blijven handhaven", zei hij tegen persbureau AP. De Catalaanse burgemeester, Ada Coldau, eiste vanmiddag een 'onmiddellijk einde aan de politiecharges tegen de weerloze bevolking'. De hele zaak veranderde in de loop van de middag in rap tempo in een PR-nachtmerrie voor de Spaanse regering. Foto's van bebloede bejaarden deden de hele dag de ronde op Twitter. Escuela adultos Freire, en Barcelona, @policia ha requisado urnas y herido a esta mujer, cuentan quienes estaban https://t.co/TCgRopKo81 pic.twitter.com/KGwso66BwI — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) 1 oktober 2017 Agenten waren onder andere de gymzaal in Girona waar de Catalaanse premier Carles Puigdemont zou gaan stemmen, binnengevallen. Hij heeft uiteindelijk in een andere gemeente gestemd. Ook heeft de politie op verschillende plekken stembussen en stembiljetten in beslag genomen. De Catalaanse regionale politie, Mossos d'Esquadra, stelt zich daarentegen terughoudend op. (Verhaal gaat verder onder de video) — (@YanniKouts) 1 oktober 2017 Toch lukte het separatisten om kiezers naar de stembussen te krijgen. Voorstanders van het referendum blokkeerden de ingangen van stembureaus, zodat de nationale politie niet naar binnen kan. Ondanks het ingrijpen van de Guardia Civil was 73 procent van de 6000 stemlokalen in Catalonië vandaag gewoon open, aldus een woordvoerder van de regionale regering tegen persbureau AP. Correspondent Alex Tieleman was vandaag bij een school in Barcelona waar gestemd kan worden. 'Maar de oproerpolitie kan hier elk moment binnenstormen.'

'Niet te rechtvaardigen geweld' Volgens de Catalaanse premier Puigdemont moet Spanje zich schamen voor het optreden van de politie in Catalonië. Agenten hebben "met wapenstok en met rubberkogels niet te rechtvaardigen geweld gebruikt", zei hij nadat hij zijn stem had uitgebracht. De Spaanse vicepremier Soraya Saenz de Santamaria looft het optreden van de Spaanse politie. Ze stelt dat de politie professioneel en proportioneel handelt en niet achter stemmers aanzit, maar alleen het refererendummateriaal in beslag neemt.