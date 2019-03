Stembureau's geopend, Nederland kiest

Het eerste stemlokaal opende om 00.00 uur, op station Castricum. Slechts een handvol mensen maakte van die vroege mogelijkheid gebruik. Hans van Schoor, die de hele nacht in het stembureau zit, is toch tevreden, zei hij tegen persbureau ANP. “Kiezers zijn er blij mee. We hadden een man die om acht uur uur het vliegtuig moest hebben. Die kon bij ons stemmen.” Overdag laat Van Schoor het stemlokaal op het station even aan anderen over, dan rijdt hij met een mobiel stembureau door Castricum langs onder meer verzorgingshuizen.

Ook elders in het land konden mensen al vroeg terecht. Zo gingen de stembureaus op de stations Breda en Nijmegen vanochtend om kwart over vijf al open, om half zes ook die op de stations van Meppel en Zwijdrecht. In Amsterdam-Zuid echter vingen vroege stemmers bot. Ze konden niet open gaan omdat er geen lijst was met ongeldig verklaarde stempassen. Zo'n lijst moeten alle bureau's krijgen, om te voorkomen dat iemand twee keer kan stemmen. Rond half negen was het probleem opgelost, zei een woordvoerster van de gemeente.

RTV Rijnmond meldt dat enkele bewoners van de Rotterdamse wijk Middelland geen stempas hebben ontvangen. Uiteindelijk bleek de postbode nog een zak met stempassen thuis te hebben staan en hebben de meeste kiezers alsnog hun eigen of een vervangende stempas gekregen.

Kiezers in Houten konden woensdagochtend zeker een uur niet stemmen in wooncomplex De Loericker Stee, omdat de stemhokjes in een te kleine ruimte voor een nooduitgang stonden. Op last van de brandweer zijn ze verplaatst.

Om negen uur vanavond sluiten de stembureaus en kan het tellen beginnen. De meeste gemeenten doen dat op de standaard manier, namelijk partij en kandidaat tegelijk, meteen na het sluiten van de stembureaus. Maar een aantal telt ook op een experimentele manier. Zij tellen op de verkiezingsavond slechts de stemmen per partij. Dan komt er een voorlopige uitslag. Een dag later tellen de gemeenten, in alle rust, de voorkeursstemmen voor de kandidaten. Dat moet fouten helpen voorkomen.

Verschillende fractieleiders van politieke partijen en ministers hebben al vroeg hun stem uitgebracht. Zo was D66-leider Rob Jetten op zijn oude middelbare school in het Gelderse Ubbergen, minister Bruins stemde in Den Haag, net als premier Rutte. 50PLUS-fractieleider Henk Krol stemde in zijn woonplaats Eindhoven.

Egyptische tempel

Deze keer zijn er ook weer bijzondere locaties. In Leiden kunnen kiezers hun stem uitbrengen in een museum, bij een 2000 jaar oude Egyptische tempel. In de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas is een drive-instembureau waar je met de auto doorheen kan en in het Overijsselse Marle kunnen stemmers weer terecht in het kleinste stembureau van het land: de huiskamer van Wim Westhoff. Den Haag heeft een primeur: voor het eerst kunnen kiezers stemmen in het gebouw van de Eerste Kamer. Voorzitter Ankie Broekers-Knol, bemant tussen 10.00 en 12.00 uur persoonlijk het nieuwe stembureau.

Ook zijn meerdere stemlocaties speciaal geschikt gemaakt voor blinde en slechtziende kiezers. Verspreid over vier provincies en twaalf gemeenten kunnen zij terecht op 23 stembureaus met speciale hulpmiddelen, bijvoorbeeld een mal met gaatjes die over het stembiljet gelegd kan worden zodat het juiste vakje makkelijk te vinden is, en audio-ondersteuning.