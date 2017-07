Steekspel rond Akzo blijft venijnig

Ton Büchner mag dan – om gezondheidsredenen – zijn opgestapt als bestuursvoorzitter van AkzoNobel, het steekspel tussen het Amerikaanse investeringsfonds Elliott en de leiding van het Nederlandse verfconcern gaat gewoon door. Akzo’s positie in dat spel lijkt er sinds vandaag niet sterker op geworden. Het bedrijf publiceerde zijn resultaten over het eerste halfjaar en meldde een lichte winstdaling.

In april kwam de top van AkzoNobel, toen nog bestaand uit Büchner en president-commissaris Antony Burgmans, met plannen om de concernwinst te verhogen en aandeelhouders te verwennen. AkzoNobel ging zijn chemietak verkopen, extra dividend uitkeren, de kosten drukken en verder reorganiseren. De plannen waren een reactie op de pogingen van het Amerikaanse PPG om AkzoNobel te kopen.

Burgmans en Büchner voelden niets voor zo’n overname en beloofden hun aandeelhouders dat zij zelf voor een flinke winstgroei (en navenante stijging van de beurskoers) zouden zorgen. Na drie biedingen zag PPG van een overname af, al kan het in december een nieuwe poging wagen.

Onderliggende trends

In die context kwamen Akzo’s halfjaarresultaten Büchners opvolger Thierry Vanlancker en Burgmans niet goed uit. Natuurlijk waren er redenen waarom de nettowinst twee procent lager uitviel dan in de eerste helft van 2016. De afsplitsing van de chemiepoot gaat gepaard met kosten; de assistentie die AkzoNobel inhuurt om zich te weren in het steekspel met grootaandeelhouder Elliott (voorstander van een verkoop aan PPG) is bepaald niet gratis. De chemiedivisie kampte met extra onderhoudskosten en de scheepsbouw en de olie- en gasindustrie kochten minder verven en lakken dan een paar jaar geleden. In die sectoren is het immers crisis. Bovendien stegen de prijzen van sommige grondstoffen en kon AkzoNobel die prijsverhogingen niet altijd doorberekenen in zijn producten. Maar toch: een winstgroei was de Akzo-top heel wat liever geweest.

Ondanks die licht gedaalde winst bleef Vanlancker bij de belofte die Büchner eerder deed. Over heel 2017 komt de winst (exclusief rente en belastingen) 100 miljoen euro hoger uit dan in 2016. ‘Onderliggende trends’ wijzen daar op, zei Vanlancker. Die opmerking maakte blijkbaar indruk op beleggers, want op de beurs bleef de waarde van het aandeel AkzoNobel vrijwel stabiel.