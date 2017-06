Steeds meer Nederlandse bedrijven zoeken hun heil in India

Vorig jaar ging de Indiase premier Narendra Modi nog aan Nederland voorbij tijdens zijn trip door Europa. Dit jaar ruimt hij een middag in voor de zesde grootste buitenlandse investeerder in zijn land. Vandaag luncht hij met premier Mark Rutte en enkele ministers op het Catshuis. Ook heeft Modi nog een ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Máxima op de Eikenhorst. Diepgaande gesprekken zullen het niet worden, gezien het korte tijdsbestek, maar symbolisch gezien is het zeker van belang. Het laatste bezoek dateert alweer van 2004.

De eerste economische hervormingen in 1991 zetten langzaam de deur open voor meer buitenlandse bedrijven

Ondanks de eeuwenlange handelsbetrekkingen tussen de twee landen, krijgt de relatie de laatste jaren pas echt momentum. Dat heeft zeker ook te maken met de lange traditie van protectionisme in de grootste democratie van de wereld.

India is lang een in zichzelf gekeerd bolwerk geweest, waar buitenlandse bedrijven op afstand werden gehouden. Ze produceerden zo'n beetje alles zelf, al dan niet nagemaakt van westerse producten. Zo waren daar de Thums Up cola en de klassieke Hindustan Ambassador auto's. In de Indiase kranten las je naast binnenlands nieuws hooguit een berichtje over Rusland. De eerste economische hervormingen in 1991 zetten langzaam de deur open voor meer buitenlandse bedrijven.

Nu de regels waaraan buitenlanders moeten voldoen om een bedrijf te mogen starten onlangs zijn versoepeld, vindt ook een groeiend aantal Nederlandse bedrijven hun weg naar het land.

Maar het blijft een land met een enorme bureaucratie, een nog niet uitgeroeide corruptie en een op sommige vlakken nog steeds protectionistische houding. Dat neemt niet weg dat er tegenwoordig ruim tweehonderd Nederlandse bedrijven actief zijn. Dan gaat het niet alleen om grote multinationals zoals Philips, Unilever, Akzo, KLM en Rabobank, ook tal van middelgrote en kleine ondernemingen zien de snelgroeiende middenklasse in India intussen als een mooie afzetmarkt. Deze Nederlandse ondernemers zijn bijvoorbeeld actief in agrifood, afvalrecycling, water- en duinbeheer of de zorgsector.

Andersom groeit ook het aantal Indiase bedrijven in Nederland

Zo wil het Nederlandse SweepSmart de afvalrecycling in Bangalore naar een hoger plan tillen. Nu rapen mensen afval van straat om te verkopen voor een habbekrats. SweepSmart wil ze het afval aan de deur op laten halen en laten sorteren en recyclen op locatie. Oprichters Silvia de Vaan en Niels van den Hoek hebben afgelopen half jaar al drie plekken hiervoor in laten richten. "Er gebeurt ontzettend veel in India op dit gebied, dus voor ons is dit het ideale moment om te starten hier", aldus De Vaan. "Maar het blijft lastig. Je moet je goed verdiepen in de manier van werken en communiceren van de Indiërs."

Andersom groeit ook het aantal Indiase bedrijven in Nederland. In de periode 2012-2016 is het het Netherlands Foreign Investment Agency gelukt 47 Indiase bedrijven voor Nederland te interesseren. Samen hebben die in totaal voor 136 miljoen euro geïnvesteerd in ons land.

Zo is LT Food dit jaar op de Rotterdamse Maasvlakte gestart met de verwerking en distributie van zilvervliesrijst. In totaal zijn er nu meer dan tweehonderd Indiase bedrijven hier actief, waaronder alle Indiase IT-bedrijven van een beetje naam.

Miljardenhandel Nederland heeft in 2016 voor een kleine 3 miljard euro aan goederen geïmporteerd uit India, waaronder minerale brandstoffen, voeding en levende dieren. De export bedroeg volgens cijfers van het CBS 1,8 miljard euro. Er gingen vooral machines, vervoermaterieel en chemische producten richting India. Van april 2000 tot en met december 2016 bedroegen de directe buitenlandse investeringen van Nederland in India 17,7 miljard euro − becijferde Reserve Bank of India. Andersom heeft India in de periode 2004-2014 (meest recente cijfers) 11,8 miljard euro in Nederland geïnvesteerd (volgens DNB).

