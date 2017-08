Steeds meer academisch toptalent zoekt heil in het buitenland

Wetenschapskoepel KNAW signaleert dat steeds meer academisch toptalent heil in het buitenland zoekt. Jonge onderzoekers die in Nederland vaak jarenlang moeten vechten om tijdelijke contracten en onderzoeksbeurzen, krijgen over de grens meer mogelijkheden. Ook gevestigde wetenschappers vertrekken, terwijl met name bij sommige bètavakken het vrijwel onmogelijk is voldoende talent uit het buitenland te trekken.

“Het salaris kan in het buitenland hoger zijn, maar dat is doorgaans niet de eerste reden om te vertrekken”, zegt KNAW-president José van Dijck die de zorgen vandaag besprak in haar jaarrede in Amsterdam. "Belangrijker zijn de mogelijkheden om samen te werken met andere universiteiten in het land, en de beschikbaarheid van onderzoeksfondsen. Als je hoort waarom wetenschappers juist hier blijven, gaat het bijna altijd daarover."

Er is steeds een klein beetje weggehaald bij de basis, als je dat optelt kom je tot een flink bedrag

Van Dijck pleit er daarom voor dat de academies zich in het buitenland niet afzonderlijk presenteren maar zich gezamenlijk profileren als ‘universiteit van Nederland’, een groep onderzoeksplekken waar een jonge academicus – en de partner, die steeds vaker ook onderzoeker is – aan zijn trekken kan komen.

Dagobert-Duck-effect Het wetenschapsbudget in Nederland komt neer op 2 procent van het bruto binnenlands product. Dat is een iets groter aandeel dan een paar jaar terug, maar onder het Oeso-gemiddelde van bijna 2,5. En het deel dat naar onderwijs gaat, is gestegen. Per saldo is er flink beknibbeld op onderzoeksbudgetten, signaleert de KNAW. Daardoor vechten onderzoekers steeds harder om een slinkende geldpot. Extra gevaar is het ‘Dagobert-Duck-effect’: omdat een paar hoogleraren van naam steeds meer fondsen binnenslepen en zich alleen kunnen richten op onderzoek en niet op onderwijs, dreigt de rest berooid achter te blijven. De huidige nadruk op hoge productie in de best aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften versterkt dit effect. Van Dijck: "Wij vinden het goed om te investeren in toppers, maar we moeten de basis niet vergeten." De wetenschapskoepel vroeg eerder al om een miljard euro om onderzoeksfinanciering weer op peil te brengen. De helft daarvan moet naar de basis gaan. Van Dijck: "Onze universiteiten staan nu zeer goed aangeschreven, maar dat komt juist door investeringen uit het verleden. Er is steeds een klein beetje weggehaald bij de basis, als je dat optelt kom je tot een flink bedrag. En dat moeten we goedmaken om als Nederland onze goede positie over een paar jaar niet te verliezen." De KNAW zegt dat er weer ruimte is voor extra investeringen in de wetenschap, nu de economie weer groeit.

• Parkeerplek voor Nobelprijswinnaar Dat je een wetenschappelijk topper ook kunt eren met andere arbeidsvoorwaarden dan salaris en onderzoeksfondsen, liet de Rijksuniversiteit Groningen vorige week zien. Chemicus Ben Feringa won vorig jaar de Nobelprijs in zijn vakgebied. Hij is hoogleraar organische chemie aan de Groningse academie, die niet nalaat dat te benadrukken. Het duurde toch wel bijna een jaar, maar in de zomer ontstond het idee – met een knipoog – om de Nobelprijswinnaar een eigen parkeerplek te geven. Alleen: Feringa komt niet per auto, maar op de fiets naar zijn werk. Daarom heeft de fietsenstalling bij zijn gebouw nu een parkeerplaats met het bordje ‘gereserveerd voor Nobelprijswinnaars’.

