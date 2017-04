Steeds levendiger zwarte markt voor afslankpillen

Het is te zien dat Arthur G. nog steeds aan bodybuilding doet, merkt de rechter op. De 37-jarige verdachte zit in strak zwart jack en hippe spijkerbroek met scheuren in het beklaagdenbankje. Zelf zegt hij zijn geld te verdienen als personal trainer. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan bij te verdienen met een lucratieve illegale handel in allerhande anabole steroïden, afslankmiddelen en erectiepillen.

De politie vond in maart 2015 zo’n 64.000 ‘doseereenheden’ van pillen en injecties bij G. thuis. Zijn opmerking dat het zijn eigen voorraad was in de aanloop naar een bodybuildingwedstrijd aan het einde van dat jaar, bestempelt de officier van justitie als ongeloofwaardig. “Zelfs al slikt u honderd pillen per dag, dan heeft u in een jaar maar zowat de helft opgebruikt.”

De middelen die werden gevonden bij G. horen in het typische rijtje van medicijnen die op een levendige zwarte markt worden verhandeld: afslankmiddelen, steroïden, erectiepillen, maar ook kalmerings- en slaaptabletten. ‘Schaamtemiddelen’ noemt een woordvoerder van de Inspectie voor de Gezondheidszorg ze. Medicijnen waarvoor mensen schijnbaar niet graag naar de huisarts stappen. Al speelt de lagere prijs op de zwarte markt ook mee, zegt Rosa Koenraadt, die dit jaar haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht afrondt naar de illegale handel in geneesmiddelen.

Bovendien zijn sommige van de medicijnen niet in Nederland te koop. Bij Arthur G. werden bijvoorbeeld 3300 pillen gevonden met daarin sibutramine. Een effectief middel om af te slanken, maar ook gevaarlijk vanwege ernstige bijwerkingen als hartkloppingen en daarom sinds 2010 in Nederland verboden.

Sportschool

Desondanks kost het niet veel moeite aan dergelijke pillen te komen. Een simpele zoektocht op internet laat een groot aanbod zien via binnen- en buitenlandse websites en sociale media als Facebook. Maar ook rondvragen in de sportschool kan een manier zijn om aan anabolen of afslankpillen te komen – zo kwam G. volgens het OM aan zijn klanten.

De pakkans voor verkopers is over het algemeen niet groot

G. liep bij toeval tegen de lamp toen beslag werd gelegd op een postpakket met daarin van hem afkomstige pillen. Ook in een vergelijkbare andere zaak waarin vorige week drie verdachten werden aangehouden, kwam de politie ze min of meer bij toeval op het spoor in een onderzoek naar een poging tot liquidatie. De verdachten boden anabolen aan via internet, de pakketjes werden naar wens thuisgestuurd of konden worden afgehaald bij een snackbar.

Maar over het algemeen is de pakkans voor verkopers niet groot, zegt Koenraadt. Dat heeft met prioriteit te maken. Maar ook met de anonimiteit van de online handel.

Over de omvang van de zwarte medicijnenmarkt bestaan alleen maar schattingen. Vorig jaar publiceerde het RIVM een artikel waarin geschat wordt dat in Nederland ten minste zeventig procent van de gebruikte erectiemiddelen via de illegale markt gekocht zijn. De Universiteit Utrecht concludeerde in een onderzoek in opdracht van het ministerie van volksgezondheid dat zo’n tien procent van de Nederlanders wel eens medicijnen via internet koopt. Ten minste 1,6 procent kocht middelen waar ze eigenlijk een recept van de dokter voor nodig hadden, of die officieel niet in Nederland te krijgen zijn.

Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geen exacte cijfers, maar spreekt wel over een ‘groeiende markt’. Bovendien is de kans op ‘onderrapportage’ groot, aldus een woordvoerder. Mensen die via het illegale circuit middelen bestellen, zijn niet snel geneigd iets te melden.

Hoewel de zwarte markt van medicijnen overeenkomsten vertoont met de handel in drugs, is er ook een wezenlijk verschil. Harddrugs zijn illegaal, dat weet iedereen. Middelen als afslankpillen of anabolen bevinden zich meer in het schemergebied. De illegaliteit ligt er niet altijd dik bovenop. Koenraadt: “Sommige kopers gaan bewust op zoek naar de illegale middelen. Maar er zijn ook mensen die zich daar niet bewust van zijn. Veel verkopers doen ook hun best betrouwbaar over te komen.”

Consumenten moeten beseffen dat het gevaarlijk kan zijn pillen te slikken zonder toezicht van een arts De gezondheidsinspectie gelooft vooral in goede voorlichting

In 2015 werd een keurmerk geïntroduceerd zodat consumenten eenvoudig kunnen zien dat de online verkoper de juiste vergunningen heeft. Maar dat blijkt geen sluitend systeem.

Hoe moet je die illegale handel dan tegengaan? De verkoop van medicijnen via internet helemaal verbieden, zodat er over de legaliteit geen twijfel kan bestaan, lijkt Koenraadt geen directe oplossing. Dat tien procent van de mensen wel eens medicijnen via internet koopt, geeft volgens haar aan dat daar behoefte aan is.