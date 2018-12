Stedelijk Museum voor de rechter om schilderij Kandinsky

De erven leggen zich niet neer bij de uitspraak van de Restitutiecommissie, die zich bezighoudt met roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog, dat het Stedelijk Museum Amsterdam het schilderij mag houden.

De erven hebben zowel het museum gedagvaard als de gemeente Amsterdam, eigenaar van de collectie van het Stedelijk. Volgens hun advocaat Gert-Jan van den Bergh kan het vonnis wel een jaar op zich laten wachten. “Als de rechtbank het met ons eens is dat de Restitutiecommissie haar werk niet goed heeft gedaan, kan de conclusie zijn dat het schilderij alsnog moet worden teruggegeven”, aldus de raadsman. Een andere optie is dat de rechtbank besluit dat de commissie de kwestie opnieuw moet onderzoeken.

Onacceptabel

Het besluit om de claim van de familie af te wijzen, heeft internationaal veel (kritische) reacties losgemaakt. Ook na jaren onderzoek bleef het onduidelijk voor de commissie of de familie het schilderij vrijwillig liet veilen, vanwege geldnood, of onvrijwillig, vanwege de oorlogssituatie. De commissie besloot daarom het belang van het Stedelijk Museum af te wegen tegen het belang van de erfgenamen. Met als uitkomst dat de Kandinsky in het museum mag blijven, omdat het zo’n belangrijk werk is in de collectie.

Deze redenering is ‘onacceptabel’ voor de erven, zegt Van den Bergh. “Als een museum aannemelijk kan maken dat een schilderij van groot belang is in de collectie, kan dat de doorslag geven, ook als het om naziroofkunst gaat.” De uitspraak van de commissie is volgens hen ook in strijd met de ‘Washington Principles’. Volgens dat beleid moeten voor roofkunstkwesties ‘eerlijke en rechtvaardige’ oplossingen worden gevonden. Daarvan is ook volgens sommige deskundigen in deze kwestie geen sprake. Voorzitter Fred Hammerstein van de Restitutiecommissie bestreed eerder in Trouw deze kritiek. Hij kreeg steun van onder meer roofkunstspecialist Roelof van Holthe tot Echten, die eerder in de Goudstikker-zaak de erven bijstond. Als er na diepgravend onderzoek geen duidelijk aanknopingspunt is, kan het museumbelang worden meegewogen, meent hij.

De rechtbank in Amsterdam buigt zich op 16 januari voor het eerst over de dagvaarding.