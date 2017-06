Station Brussel ontruimd na incident, situatie 'onder controle'

De Belgische politie heeft dinsdagavond op het centraal station van Brussel een man met een bomgordel opgepakt. Dat heeft de politie meegedeeld.

De politie zelf meldt op Twitter dat de situatie 'onder controle' is. De straten rond het station zijn afgezet, het station is ontruimd en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de Grote Markt is ontruimd.

Volgens de Belgische website Het Laatste Nieuws heeft een militair het vuur geopend op de man met de bomgordel. Ook zou er een kleine explosie plaatsgevonden hebben. Waardoor deze explosie is veroorzaakt, is nog niet duidelijk.

Rond het station is veel politie op de been. Twittergebruikers spreken van 'veel rook' en 'paniek' in en om het station.

